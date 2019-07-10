«Народный бюджет» для жителей Куратово

В начале июля в рамках народного проекта в сфере благоустройства в селе Куратово Сысольского района обустроена автомобильная парковка. Заодно была решена проблема с подтапливанием поверхностными водами жилых помещений домов в местечке Габовцы.

По словам главы сельского поселения «Куратово» Василия Котова, этой проблеме уже не один десяток лет – естественному стоку поверхностных вод мешала сеть коммуникаций и автомобильная дорога. Поскольку при реализации народного проекта была задействована тяжелая техника, решили после выполнения этих работ использовать технику для ликвидации проблемы с подтоплением домов в местечке Габовцы.

Пригодилась неиспользуемая дренажная труба на переезде по автомобильной дороге «Подъезд к Шучи». Трубу перевезли в Габовцы для водостока через асфальтовую автодорогу.

Лина ПЕРОВА