Участникам Лесного форума показали «Лузалес»

Реализацию третьего инвестиционного проекта компании «Лузалес» оценили участники Национального лесного форума, одной из площадок которого 4-5 июля стал Сыктывкар. Специалисты в лесной отрасли из разных регионов России посетили производственную площадку предприятия в Човью.

Инвеспроект направлен на создание производства по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок. Полностью его запустят в 2023 году, и это даст республике более 800 новых рабочих мест. Но первые объекты в рамках этого проекта начнут работать уже в 2020-м, и на работу будет принято порядка ста специалистов.

Кроме того, планируется, что в результате будет достигнута 100-процентная переработка древесных отходов – часть пойдет на изготовление топливных гранул – пеллет, часть – на выработку энергии для сушилок древесины и отопление собственных помещений. Уже сейчас работает цех по производству пеллет в поселке Кыддзявидзь Прилузского района, где производится 32 тысячи тонн топливных гранул в год, с введением новых мощностей, в том числе – пеллетной линии в Човью, эта цифра возрастет до 180 тысяч тонн. И если на данный момент предприятие перерабатывает до 700 тысяч кубов деловой древесины, то в дальнейшем будет 1,5 миллиона кубов. Всего в новые производственные объекты в рамках инвестпроекта будет вложено порядка 5,5 миллиарда рублей.

Гостям показали практически достроенное здание заводоуправления, материалы для его постройки – клееный брус, балки, массивные стеновые панели изготовлены на участке глубокой переработки древесины предприятия из пиломатериалов собственного производства. Также их провели вдоль объектов, чье строительство только начинается – котельной, площадки, где будут стоять две новые сушильные камеры, объектов в высокой степени готовности и уже готовых – запущенной в работу электроподстанции, железнодорожного терминала с контейнерным двором, показали диспетчерскую с мониторами, демонстрирующими работу предприятия. Кстати, сама диспетчерская расположена так, что и из ее окон можно наблюдать за довольно большой частью производственных процессов. Интересно, что здесь планируются не только производственные объекты. Чтобы территория выглядела красивее, а сотрудникам было куда выйти прогуляться в перерыве, здесь намерены создать небольшой ботанический сад. Будет от него и практическая польза – студенты-практиканты смогут наблюдать, как растут и развиваются традиционные для нашего региона лесные культуры.

По словам коммерческого директора компании Руслана Семенюка, «Лузалес» смотрит в будущее – намерен и в дальнейшем развивать производство, создавать новые рабочие места.

Также предприятие выступило на Национальном лесном форуме организатором межрегионального круглого стола на тему «Контроль за происхождением и оборотом древесины». Подробнее об этом читайте на стр.4.

Анна ПОТЕХИНА

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