Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о запрете мобильных телефонов в школах, сообщает «Интерфакс». «Если ребенок с телефоном на уроках – будет ребенок учиться? Нет», – уверена Матвиенко. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова пообещала, что в течение месяца будет создана рабочая группа о порядке использования телефонов в школах. Ранее за ограничение использования гаджетов в стенах школ высказывалась министр просвещения Ольга Васильева. Вице-премьер Татьяна Голикова не считает необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, однако согласна, что использование гаджетов нужно как-то регламентировать. Нужен ли в школах запрет на смартфоны?

Наталья Логина, депутат Совета Сыктывкара:

– В передовых школах давно введено правило – при входе в класс отключаешь и сдаешь телефон, а когда идешь домой, то забираешь. На большой перемене можно позвонить, если что-то срочное. Никаких проблем. У каждого класса свой стенд с кармашками и ФИО учеников. Ни что не мешает учебе. Самое интересное, что в маленьких сельских классах тоже давно так делают. Если это будет возведено в ранг закона, то тоже хорошо. Учителям будет легче объяснять ученикам и их родителям необходимость отключения телефона во время учебного процесса.

Алексей Михайлов, юрисконсульт, Княжпогостский район:

– Запрещать телефоны в школах ни в коем случае нельзя. В нынешние времена ребенок всегда должен быть на связи – по пути в школу и обратно. Что касается использования телефона в школе, то в данном случае должны быть определены правила, при которых телефон не будет мешать учебному процессу и в тоже время не лишит родителей связи с ребенком. Если есть правила, должна быть и ответственность за их нарушения.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Чем больше запретов, тем больше преступлений. А вот разумный и логичный регламент нужен. Интереснее всего, как в фильме «Кавказская пленница» – «тот кто нам мешает – нам поможет» – сделать гаджет обязательной частью обучения, например, при проведении экспресс-контрольных, минивикторин и тому подобных малоприятных для учеников процедур в начале урока. Думаю, это поможет снять острую ситуацию с копаниями в смартфонах.

Антонина Зиновьева, пенсионерка, Усть-Вымский район:

– Мое мнение – запрет на смартфоны в школах не нужен, ведь это средство связи, а не игровая приставка. Другое дело, что их использованию надо учить дома, в школе, а то дети совсем отучатся вести диалог вживую.

Владимир Киселев, первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»:

– Не считаю необходимым полностью запретить мобильные телефоны на уроках, но ограничить нужно.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова», Сыктывкар:

– Запрет необходим. Дети теряют навыки общения, плюс проблемы «клипового мышления». Детям все сложнее смотреть «длинные» фильмы и читать объемные книги. При поступлении в вузы им приходится заново учиться осваивать большие объемы информации. Повезет, если они не разучаются общаться с друзьями без гаджетов.

Ирина Чугункина, заместитель директора Усинского филиала Ухтинского государственного технического университета:

– Считаю, что запрет на смартфоны во время уроков необходим. Дети отвлекаются на общение в социальных сетях во время занятий. Это снижает внимание, способствует ухудшению восприятия изучаемого материала. В целях избежания недоразумений, считаю необходимым предусмотреть камеры хранения в каждом классе, куда дети будут убирать телефон на время урока.

Ирина Карманова, заведующий территориального центра социального обслуживания населения, Койгородский район:

– Я категорически против мобильных телефонов в школах, мои дети выросли без мобильников, думаю, что это поколение тоже может в школе обойтись без телефонов. При проведении мероприятий в школе я все чаше наблюдаю, что дети даже не вникают в то, о чем идет речь, они сидят, уткнувшись в телефон. Дома пусть что хотят, то и делают с телефонами, а в школе – нет. Если мы не будем принимать меры, то мы потеряем нынешнее поколение.

Николай Онищик, глава сельского поселения «Ёдва», Удорский район:

– Абсолютно согласен с тем, что смартфоны и телефоны в школе школьникам абсолютно не нужны. Дети должны учиться тому, что дает школьная программа и чему учат учителя, и они не должны отвлекаться на смартфоны и телефоны. На общешкольных собраниях в начале учебного года нужно предупредить родителей, что телефоны у школьников будут изыматься и возвращаться в конце учебной недели или учебной четверти. Мы ходили в школы, когда не было никаких телефонов, смартфонов и прочей атрибутики, и ничего – не глупее современных учеников. Лично я – за запрет смартфонов в школе, они только отвлекают учеников от учебы.

Павел Дуркин, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Решение необходимо принять. Но оно должно быть обдумано всесторонне и с учетом вносимых разумных предложений. Телефонная связь учащимся необходима и для их личной безопасности, и для связи с родными, в том числе, и подачи сигнала в правоохранительные, спасательные службы при сложившихся ситуациях. Правильно будет все же ограничить использование и применение мобильных телефонов во время проводимых уроков, классных часов и других, связанных с обучением, занятий.

Екатерина Мишарина, заместитель директора ГБУ РК «Спортивная школа по футболу», Сыктывкар:

– Я считаю, что запрет на смартфоны в школах не нужен. Достаточно их выключать на время урока.

Анна Демина, генеральный директор ООО Фитнес-студия «Санта-Лючия», Сыктывкар:

– Я как мама ученицы второго класса считаю, что запрещать смартфоны или телефоны нельзя, так как это прежде всего средство связи и, конечно, это – как для нас в детстве принести с собой тетрис или кубик-рубик. Считаю, запрещая что-нибудь детям, мы больше развиваем тягу к этому, ведь как говорится, «запретный плод сладок». Проблему можно решить запретом пользоваться гаджетом на уроках, но каким образом отслеживать это и наказывать, нужно хорошо продумать. Возможно, установить персональные ячейки для хранения, но это опять затраты. Эх, жили же мы без них когда-то. А сейчас – это наша первая необходимость.

Татьяна Романишина, депутат сельского поселения «Ижма»:

– Гаджеты в образовательных учреждениях нужно регламентировать. Предлагаю перед уроком телефоны сдавать учителю, ну или дежурному. Для этого должны быть специальные шкафчики под телефоны.

Светлана Жукова, пенсионер, Троицко-Печорский район:

– Считаю запрет на смартфоны излишней мерой. Ограничение пользования в учебном заведении должно быть урегулировано соответствующим порядком. Существуют же ограничения на пользование мобильным телефоном на рабочем месте, в том числе в целях безопасности.

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Надо обязательно запретить на уроках использование телефонов и смартфонов.