Координаторы партпроектов отчитались о результатах работы

В Сыктывкаре прошел президиум политсовета под председательством секретаря Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Натальи Михальченковой. Одним из основных вопросов повестки стало обсуждение итогов реализации федеральных проектов партии за первое полугодие 2019 года.Координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Александра Афонина рассказала о работе с обращениями граждан. Около 70 процентов из них – жалобы на регионального оператора по обращению с ТКО. Выступающая отметила, что благодаря консультативной помощи, практически все заявления были удовлетворены, более того, 1 500 жителям отдаленных населенных пунктов произведен перерасчет за не оказанные услуги по вывозу мусора.

– Работа по точечным жалобам позволяет выявить комплексную проблему. Так, например, жителям одного из многоквартирных домов Лесозавода пришли квитанции с суммой за тепло, в разы превышающие обычные платежи. Мы подключились к этому вопросу и доказали, что перерасчет произведен необоснованно. Итог – гражданам не пришлось платить по восемь тысяч рублей. Одна женщина даже испекла нам килограммовый торт в знак благодарности, – рассказала Александра Афонина.

Также партийцы повысили интерес среди населения к акции «День соседей». Если в 2018 году субботники и соседские праздники в Коми поддержали три тысячи человек, то только за первые полгода 2019 года желающих стало почти в три раза больше. Участники говорят, что такие акции помогают развивать дружеские связи, решать повседневные проблемы и формировать у детей правильное представление о взаимоотношениях с людьми.

190 детских площадок в Республике Коми проверили активисты еще одного партпроекта «Народный контроль» – сообщает региональный координатор Дарья Шучалина. Она отметила, что в ходе рейдов выявлены многочисленные нарушения – ветхое оборудование, ненадлежащее состояние покрытий, незаменяемые песочницы, отсутствие ограждений, скамеек, урн, осколки стекол. Чтобы определить собственников и юридически потребовать устранения нарушений, партийцы обратились в администрации муниципалитетов. Если окажется, что площадки бесхозные, в проблеме обяжут разбираться местных властей. Также общественники обратили внимание на соблюдение санитарных правил и норм:

– Лишь 40 процентов родителей в Коми довольны качеством детского питания в школах и детских садах – говорит Дарья Шучалина. – Такие данные мы получили по результатам онлайн-опросов и рейдов с участием федерального координатора партпроекта Анной Кувычко. Все замечания направлены в адрес правительства региона и в настоящее время находятся на контроле.

«Народный контроль» проводил мониторинг детских оздоровительных лагерей, состояния аттракционов в парке столицы, таксомоторной деятельности. В планах единороссов – проверить торговые центры, автобусные перевозки, качество молочной продукции.

О пропаганде культуры правил дорожного движения среди детей рассказал координатор проекта «Безопасные дороги» Артемий Черных. Партийцы продолжают активно взаимодействовать с Госавтоинспекцией: например, этим летом школьники Усть-Вымского района продемонстрировали отличный уровень вождения велосипедом, заняв пятое место на Всероссийском партийном конкурсе «Безопасное колесо». Кроме того, кураторы проекта выявили около 100 проблемных участков в рамках акции «Дорога к школе».

Об эффективных решениях экологических проблем доложил координатор проекта «Чистая страна» Сергей Плюснин. Партийцами создана рабочая группа по региональному закону утилизации отходов, контролируются вопросы обращения с ТКО, проведены экологические уроки в школах, акции по озеленению и восполнению популяции рыб, субботники. Координатор назвал муниципалитеты, где работа по экологическому направлению ведется на высоком уровне, – это Ухта, Воркута, Сосногорский, Удорский, Койгородский, Княжпогостский и Усть-Цилемский районы.

Подводя итоги работы, секретарь регионального и исполкома Наталья Михальченкова поблагодарила координаторов за работу и поручила проводить семинары для кураторов партпроектов в муниципалитетах на постоянной основе.

Сергей СМИРНОВ

Фото komi.er.ru