Единороссы поздравили ижемцев с 90-летием района

Депутаты Государственного Совета Коми – члены фракции «Единая Россия» Дмитрий Кологривый и Валентина Жиделева поздравили ижемцев с 90-летием со дня образования муниципалитета. Парламентарии выступили в официальной части концерта на 14-м межрегиональном празднике «Луд».

Дмитрий Кологривый передал поздравление жителям от главы региона Сергея Гапликова, подчеркнув, что губернатор всегда поддерживает изьватас. Доказательство этому – новый понтонный мост для зареченцев, ремонт дорог в райцентре, возможность реализовать более двадцати народных проектов на территории района. Валентина Жиделева поблагодарила организаторов за большой праздник, заметив, что на нем всегда много молодежи:

– Я увидела на празднике своих бывших студентов, и очень приятно, что они пришли сюда целыми семьями со своими детьми. Это олицетворяет то, что у Ижемского района есть прекрасное будущее, и изьватас с нами навсегда – обратилась к зрителям член регионального политсовета партии.

Депутат Госсовета Коми Алексей Чупров тоже присоединился к поздравлениям, отметив, что ижемцы могут по праву гордиться своей историей и достижениями. Завершил свое выступление народный избранник словами «За вас, за нас и изьватас», перефразировав известный девиз среди силовых структур.

Вечернюю программу праздника дополнили традиционные конно-спортивные состязания. В скачках приняли участие более двадцати всадников со всего района. Самому опытному из них – семидесятилетнему сизябцу Валерию Чупрову – вручили ценный приз от «Единой России».

– Хочется пожелать, чтобы у Ижемского района впереди было много хороших и добрых юбилеев. А это возможно только при условии, если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность за судьбу своей малой родины. Ведь только благодаря нашим совместным усилиям муниципалитет будет жить и развиваться. Крепкого вам здоровья, дорогие земляки, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! – обратился к землякам секретарь Ижемского отделения партии Семен Семяшкин.

Празднование 90-летия района прошло в рамках 14-го межрегионального праздника «Луд». Организаторы подготовили разножанровые площадки под открытым небом, ярмарку сельскохозяйственной продукции, здесь же прошли народные игры и соревнования лучших гармонистов. Праздник завершился луговыми гуляниями на левом берегу Ижмы.

Антон ПРОНИН

Фото администрации Ижемского района