Лидеры нового поколения

Победителям конкурса «Команда Республики Коми» предстоит преодолеть самый ответственный этап

8 июля в администрации главы Коми прошла встреча руководителя региона Сергея Гапликова с победителями конкурса на включение в резерв управленческих кадров – «Команда Республики Коми».

– Уверен, что каждый из вас осознанно принял решение – быть полезным не только республике, но и в первую очередь, ее жителям. Вы полны идей и желания реализовать новые наработки и видения. Пусть ваши предложения и проекты, которые войдут в перечень новаций будут полезны для развития нашего региона и формирования комфортной среды для наших жителей, — отметил Сергей Гапликов, поздравляя финалистов конкурса.

Конкурс «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров проводился в три этапа: отбор документов по формальным признакам, тестирование, самопрезентация и собеседование. Конкурс стартовал в марте, и первоначально было подано около 300 заявок, из которых во второй этап прошли 279. В финальном, третьем, этапе участвовали 207 кандидатов.

Оценивались такие компетенции, как мотивация на включение в резерв, навыки публичного выступления, инициативность, активная личностная позиция, способность брать на себя ответственность, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость. По итогам проведения всех оценочных процедур 100 человек включены в резерв управленческих кадров Республики Коми сроком на три года.

У победителей конкурса будет возможность пройти обучение по специальной образовательной программе и тем самым повысить уровень управленческих компетенций и профессиональных навыков. Программа включает в себя очные и дистанционные курсы повышения квалификации по основным направлениям государственного управления, тренинги на повышение личной эффективности.

Кроме того, как сообщил первый зампред правительства республики – руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин, для финалистов конкурса будет организована стажировка и работа в органах власти ряда муниципалитетов. Это самый эффективный способ получить опыт управления – поработать «на земле», применить свои знания и умения в конкретных условиях, решая конкретные задачи.

Михаил Порядин отметил, что обучение будет настолько интересным, что ему и самому бы хотелось туда погрузиться. В программе – такие дисциплины как проектное управление, стратегическое планирование и даже стресс-менеджмент.

Победители конкурса получат возможность принять участие в совещаниях органов власти, где смогут высказать свои предложения по совместной работе, наладить и развить деловые связи.

За каждым резервистом будет закреплен наставник из числа министров, их заместителей, руководителей муниципальных образований и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Готовность к работе с лидерами нового поколения выразили более 40 чиновников. Такая система наставничества призвана ускорить назначение резервистов на руководящие должности.

— По результатам оценки рейтинга эффективности десять лучших из вас получат возможность стажироваться в одной из самых развитых стран – Сингапуре, в котором развиты государственное и муниципальное управление, инновации, хай-тэк технологии. Мы постараемся сделать для этой десятки такую программу, в которую войдут самые лучшие наработки мира. Это будет стимулировать вас к победе. А после того, как вас оценят международные эксперты, тройка «резервистов» получит самые высокие должности в правительстве республики, — заключил Сергей Гапликов.

Далее «резервисты» разбились по группам для участия в практической части встречи – деловой игре. В режиме мозгового штурма совместно с экспертами-наставниками финалистам предстояло решить ряд управленческих задач. Участники «щелкали» испытания, как орехи. Модерировал игру начальник Управления занятости Минтруда РК Александр Хохлов.

Директор сыктывкарской спортивной школы олимпийского резерва Андрей Фокин попал в команду к министру образования, науки и молодежной политики Коми Наталье Якимовой. Она была наставником на площадке «Образование, наука, спорт». Андрей Фокин рассказал, что отбор в «сотню» был серьезным:

– Для меня самым трудным был этап тестирования интеллектуальных и управленческих способностей, тест мы писали четыре часа. Серьезно подготовился к собеседованию, на котором помимо самопрезентации, члены жюри задавали вопросы по профилю деятельности.

На площадке «Образование, наука, спорт» перед победителями конкурса поставили задачу внести предложения по увеличению количества детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

– В командной работе мы предложили много инициатив, например, создание спортивных классов по базовым видам спорта, введение новых форм уроков физической культуры и так далее. В частности, мое предложение – разработать комплексную программу развития лыжных гонок и биатлона в Коми, цель которой создать условия для занятий этими видами спорта в муниципалитетах, – рассказал Андрей Фокин.

– Интересно мотивировать себя на достижение успехов, покопаться в себе, найти какие-то лучшие стороны и представить их общественности. Это всегда трудная, но выполнимая задача. Трудная, несмотря на то, что я в образовании работаю более двадцати лет, а на руководящей должности 18, – отметила другая участница этой площадки – заведующая воркутинским детсадом № 33 Юлия Цвирко. – В Воркуте много внимания уделяется физическому развитию детей. В нашем детском саду есть плавательный бассейн, специальная программа по физическому развитию. Но всегда надо стремиться к лучшему.

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин курировал площадку «Социальная сфера и здравоохранение», где главной задачей была разработка предложений по увеличению среднего показателя продолжительности жизни в Коми до 78 лет к 2024 году. Участница площадки Наталия Тверикина рассказала о тех предложениях, которые внесла она и другие члены команды:

– В республике и в стране в целом делается многое, чтобы продлить возраст граждан, причем не просто, чтобы они доживали, а чтобы были активными.. Необходимо определить, одинок ли пожилой человек, какой у него статус, есть ли у него поддержка извне. Дальше идет вопрос финансирования, и тут надо смотреть, где и из какого источника можно взять средства. Пенсионеры должны быть заняты, они должны быть переобучаемы. Есть еще замечательная идея – приемная семья. Если мы усыновляем детей-сирот, то почему бы не усыновить пожилого человека? Кому-то, может быть, нужен дедушка, а кому-то и бабушка. Но людей надо обучить уходу.

Замминистра труда и соцзащиты Коми Светлана Суворкина отметила, что Наталия Тверикина начальник отдела кадров Княжпогостской ЦРБ и, казалось бы, должна быть далека от обсуждаемых проблем, но, тем не менее, глубоко разбирается в вопросах здравоохранения:

– Она легко включилась в проблематику сферы соцзащиты. Понятно, что на местах большое внимание уделяется именно этой проблеме. В нашей группе были и специалисты здравоохранения из этого района, и представители соцзащиты, и начальник центра занятости.

Анализируя работу в целом, Светлана Суворкина отметила, что наставники получили возможность услышать мнение о том, как выстроена работа в министерстве, а ученики в свою очередь узнали, почему она так выстроена.

– Задача повышения продолжительности жизни определена нацпроектом «Демография», в котором есть программа «Старшее поколение». Предстоит создать систему долговременного ухода для граждан пожилого возраста. Чтобы в Коми жили не только долго, но и активно, и счастливо. Мы увидели и нестандартные подходы, что-то новое в профессиональной деятельности, услышали мнение соседнего ведомства, потому что организовать межведомственное взаимодействие немаловажно в рамках этой задачи.

Не менее бурные обсуждения проходили на площадке «ЖКХ, строительство, экология и энергетика». Здесь тон задавали первый замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК Виталий Поправка и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин. Они позитивно оценили работу с учениками и их потенциал. Участница площадки Нина Мингалева является специалистом в сфере охраны окружающей среды, работает в администрации Сыктывкара. Она отметила, что перед командой стояла задача внести предложения по улучшению работы проекта «Формирование комфортной городской среды».

– В марте правительством России был внедрен индекс качества городской среды, чтобы оценить, как в муниципалитетах развито благоустройство, и комфортно ли оно для населения. Индекс многогранен, он состоит из 36 показателей. Наша площадка провела мозговой штурм, посмотрела каждый показатель, и мы пришли к мнению, что к концу 2020 года должны увеличить уровень показателя на два процента. Например, в области обращения с ТКО мы предложили привлечь предпринимателей, чтобы они установили специальные автоматы по типу тех, в которых продается жвачка. Туда можно будет опустить отходы и получать за это деньги.

Завершая встречу, Александр Хохлов сообщил, что в ближайшее время сотрудники управления государственной службы предложат «резервной сотне» план дальнейшего развития:

– Так вы сможете понять, какой из проблем вам наиболее интересно заниматься и какой навык в себе вы будете развивать. Не забывайте о том, что отличительной особенностью нашего конкурса является работа с наставниками.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора