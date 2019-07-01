Значение родовых домов в истории обсудят на конференции в Усть-Цильме

8-9 июля в Усть-Цильме состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Родовой дом: опыт и перспективы развития проекта, проблемы сохранения застройки». Она приурочена к 90-летию Усть-Цилемского района и 15-летию проекта «Родовой дом». Долгосрочный проект реализует Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская» при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми, сообщает пресс-служба ведомства.

В конференции примут участие ученые, архитекторы, художники, краеведы, исследователи, школьники. География охватывает Москву, Нижний Новгород, Великий Устюг, Санкт-Петербург, Архангельск, Нарьян-Мар. Республику Коми представят участники из Усть-Цилемского района, Сыктывкара, Печоры, Усинска

Как сообщила председатель МОД «Русь Печорская» Елена Герасимова, будут рассмотрены вопросы сохранения и развития материального и нематериального культурного наследия Русского Севера. В своих докладах участники затронут проблемы сохранения памятников деревянного зодчества Великого Устюга, крестьянских усадеб устьцилём XIX–XX веков, вопросы развития сельских территорий за счет использования историко-культурного потенциала сел, преемственности родовых обычаев и традиций устного народного творчества.

— История рода начинается с главной семейной реликвии – дома. Республиканский проект «Родовой дом» имеет многолетнюю историю, требующую своего осмысления. Конференция станет представительной площадкой для обмена опытом передачи исторической памяти через сохранение родовых домов и корней, лучших традиций и духовно-нравственных ориентиров, — отметила министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

В дни конференции состоятся встречи рода Федьковых по фамилии Носовы в селе Коровий Ручей и рода Сенькиных по фамилии Хозяиновы в деревне Гарево.

Научно-практическая конференция проводится в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди», включенного в Национальный проект «Культура». МОД «Русь Печорская» стал обладателем субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, направленной на сохранение и развитие национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми.

Проект «Родовой дом» успешно реализуется в Усть-Цилемском районе с 2004 года. Его главная задача — сохранение родовых домов, изучение истории семьи, сохранение преемственности поколений и связи потомков. Автором является генеалог Татьяна Вокуева, председатель Московского представительства МОД «Русь Печорская». Родовые доски появились на домах Анхиных, Ваниных, Сениных, Карпуниных, Никишиных, Горьких, Никитыных, Оськиных, Графовских, Федоровых, Териных, Синцовых и других.

Лина ПЕРОВА

Фото из открытых источников