Мотоциклист попал в реанимацию

В 5 утра 28 июня в Усть-Куломском районе водитель мотоцикла «Минск» не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие – металлическое барьерное ограждение. В итоге мотоцикл опрокинулся на проезжей части дороги. ДТП произошло на 35 км дороги Керчомья-Дзель.

Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, восемнадцатилетний водитель мотоцикла ехал без шлема, в результате аварии получил серьезные травмы, его доставили в реанимацию. А тремя днями раньше препятствие не смог объехать водитель мопеда. ДТП случилось 26 июня также рано утром в сыктывкарском местечке Заречье. Водитель мопеда получил травмы.

Ирина СМИРНОВА

Фото УГИБДД МВД по Коми