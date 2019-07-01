Клиентам Сбербанка в Республике Коми стали доступны услуги СберМобайл

Мобильный виртуальный оператор Сбербанка под брендом СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С прошлой пятницы сервисы связи стали доступны клиентам в Республике Коми. Запуск мобильного виртуального оператора СберМобайл состоялся 26 сентября 2018 года. На сегодняшний день услуги доступны в 44 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл смогут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, который включает в себя 10 Гб мобильного интернета, 300 минут разговора и 50 СМС, составляет 300 рублей.

Безлимитный доступ к популярным мессенджерам включён во все тарифные планы СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться).

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, абоненты оператора, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от пополнения). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Получить SIM-карту и подключиться к мобильному оператору можно в отделении Сбербанка на территории области или заказать SIM-карту на сайте sbermobile.ru.

«Мы рады, что теперь и жителям Республики Коми доступен новый сервис экосистемы Сбербанка – СберМобайл. Надеемся, что клиенты банка по достоинству оценят преимущества нашего мобильного оператора. Например, у участников бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» есть возможность обменивать бонусы на скидку при оплате услуг связи». – отметил Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев.

Подробнее: sbermobile.ru spasibosberbank.ru/partners/sbermobile

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