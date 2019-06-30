Рабочий июнь

На этой неделе закончилась первая смена детских трудовых отрядов. Часть школьников, получив зарплату, пойдет отдыхать, другие намерены работать еще. Журналист «Республики» прошла по площадкам, где трудились сыктывкарские школьники и выяснила, какую работу им поручают, и почему подростки решают провести часть лета с пользой.

Неподалеку от мэрии около десятка подростков приводили в порядок памятник Михаилу Бабушкину и территорию вокруг него. Часть их красила постамент под бронзовым бюстом полярного летчика, другие жесткими метелками выскребали песок и различный мусор, набившийся в зазоры между тротуарными плитками.

– Я пошла в трудовой отряд вместе с братом, потому что хочется, чтобы уже был свой заработок. – рассказала Елена Бобрецова, девятиклассница из Женской гимназии. – В основном белила бордюры, красила забор. Красила я впервые, так что это был незабываемый опыт, когда ты весь в краске. На зарплату планирую купить себе часы, остальное отложу – свои деньги от тех, что дали родители, отличаются тем, что их очень жалко тратить.

Напарник Елены, Антон Перепелица из 38-й школы, признался, что в трудовой отряд его отправили родители, сначала работать не хотел, «но потом как-то втянулся». В отряде красит, белит, столярничает немного – ящик сколотил.

Ребята работают в отряде при Дворце творчества детей и учащейся молодежи. Всего в июньской трудовой смене там было задействовано 86 человек, но некоторые работали не на благоустройстве города, а на ниве просвещения. Те подростки, что состоят в отрядах юных инспекторов дорожного движения (ЮИД), ходили по летним площадкам, лагерям с дневным пребыванием и устраивали занятия в игровой форме для младшеклассников, учили их правилам дорожного движения. А некоторые решились выйти в совместный рейд с сотрудниками ГИБДД. Рейд был по велосипедной тематике, инспектора проверяли номера велосипедов на раме – не числятся ли они в угнанных, а ребята раздавали памятки с информацией о том, как правильно ездить по улицам, пересекать дорогу и так далее.

– ДТП с велосипедистами участились, вот мы и решили провести совместную акцию с ГИБДД, – рассказала девятиклассница Варвара Авакумова, ученица физико-математического лицея. – Кроме того, ходили по детсадам и школам, проводили обучающую игру для детей, им очень интересно было. На улице с инспекторами работаю в первый раз, поэтому немного волнуюсь.

– Сверстники, узнав, чем я занимаюсь, смеются, а сами летом толком ничего не делают, дома сидят да на компьютере играют. По-моему, лучше работать. Сейчас смена кончается, на вторую тоже, наверное, пойду, – добавил Роман Яцкив из 12-й школы. У него, кстати, стаж в ЮИД уже приличный – занимается с 4 класса, был в составе команды, представлявшей Коми на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Другие старшие школьники из ЮИД тем временем за Дворцом творчества проводили игру по станциям для ребят помладше из детского оздоровительного лагеря Российского движения школьников «Старт в будущее».

Причем игра была не только по правилам дорожного движения, часть станций была посвящена экологическому образованию, детей учили правильно сортировать мусор, рассказывали, что идет в переработку, а что нет. Но занимались этим уже не ребята из ЮИД, а из трудового объединения «Экодозор».

– Это объединение у нас уже несколько лет работает, кроме проведения игр они облагораживают парки, скверы, клумбы приводят в порядок, – рассказала руководитель «Экодозора», заведующая организационно-методическим отделом Дворца творчества Ольга Фрунзе. – У нас договоренность с жилищно-коммунальными службами, нам говорят, что нужно сделать и где, инструктируют, как, например, правильно ухаживать за клумбами.

Новшество этого года – школьники из трудовых отрядов отправляются еще в так называемые социальные десанты, помогать по хозяйству ветеранам, инвалидам, пожилым людям, нуждающимся в поддержке. Такая работа чередуется с традиционным для трудотрядов благоустройством территорий. Например, среди подростков из 33-й и 7-й школ, приводивших в порядок территорию детсада №17, оказалось несколько участников таких социальных десантов.

– В садике мы уже отработали десять дней, смена заканчивается, сегодня последний день. Приводили в порядок веранды, клумбы, бордюры красили, рассказала одиннадцатиклассница Виктория Ваганова из школы №7. – А еще мы ходим к ветерану Великой Отечественной войны Николаю Рочеву, помогаем по хозяйству, с уборкой квартиры, и просто не даем ему скучать.

Семиклассницы из 33-й школы Ирина Усова и Вероника Кожевина сообщили, что тоже помогают пожилым людям с уборкой, а также, если человек живет в частном доме, носят воду, пропалывают огород. И такая работа им очень нравится. Приятно осознавать, что они приносят пользу людям, которые нуждаются в поддержке.

Анна ПОТЕХИНА

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Как пояснил мэр Сыктывкара Валерий Козлов, трудовые отряды школьников в городе очень востребованы, попасть в них с каждым годом хочет все больше подростков. Но не всегда есть возможность увеличивать количество таких отрядов, связано это с ограниченностью муниципального бюджета, из которого нужно платить зарплаты ребятам.

– Поэтому нужна еще добрая воля предприятий, которые принимают школьников на работу. Думаю, постараемся нарастить количество отрядов в дальнейшем, – рассказал Валерий Козлов. – В этом году нам удалось увеличить количество детей, занятых в трудотрядах, Работает 1550 школьников, это на 140 человек больше, чем в прошлом году. В целом таких отрядов сейчас 76. Работают ребята от 14 до 18 лет, по два часа в день, зарплата порядка 4-4,5 тысяч рублей.