Проверка безопасности

На неделе в Сыктывкар по приглашению депутатов Госсовета Коми приезжала большая группа московских специалистов, занимающихся проблемами безопасности объектов образования. Вместе с парламентариями и представителями городского управления образования они проверили работу двух школ, а затем провели заседание, где обсудили, как улучшить работу в этом направлении. По итогам встречи предложено в Коми создать центр профессиональных квалификаций для охранников.

Сначала делегация отправилась в школу № 21, где гостей встречала директор Анна Порошкина. Все вошли не через центральный вход, который оборудован турникетами и металлоискателями, а через черный ход.

– Мы поняли, что вход у вас свободный для всех, – пошутил депутат Госсовета Коми Геннадий Горбачев.

– Дети так не заходят. Поверьте, – всерьез восприняла замечание Анна Порошкина. Директор сообщила, что в школе 55 классов, 1364 ученика, образовательный процесс организован в две смены. Персонал – 132 человека.

В школе углубленно изучают немецкий язык. Кто-то из проверяющих шутливо спросил, на каком языке будут объявлять тревогу, если случится какое-то ЧП. В ответ Анна Порошкина рассказала реальную историю о том, как в прошлом году к ним приехала семья из Испании, и когда испанцы записывали в учебное заведение дочь, то, прежде всего их интересовало не то, какой язык будет изучать их ребенок, а именно вопросы безопасности.

Гости осмотрели стенды с информацией о безопасности, убедились в наличии охранника, интересовались количеством огнетушителей. Был задан вопрос, как отлажена пожарная безопасность.

– Все отлажено. «Мозговой центр» автоматической системы – в отдельной комнате. Если какие-то сигналы поступают, то заносим в журнал, а потом передаем в пожарную часть. Тренировки – раз в четверть в присутствии надзорных органов. Дают замечания, прислушиваемся, все исправляем. Мы понимаем, что безопасность – это самое главное, – ответила Анна Порошкина.

Для пущей убедительности охранник вынул из карманов и показал два брелока, пояснив наглядно, что на одном кнопка вызова Росгвардии, на другом ЧОПа.

Инспектирующие усомнились, как один охранник может уследить за таким количеством детей, мол, даже турникеты при такой массе не помогут. Но директор заверила, что все реально, тем более, что охранник работает давно и знает в лицо всех детей, да и сама она посторонних на крыльце школы всегда замечает.

– Охранник работает у нас пять лет, а вообще с 2010 года в этой сфере. Бывший сотрудник МЧС, – охарактеризовала сотрудника руководитель учебного заведения.

– А чего не хватает в школе? – спросил один из гостей.

– Нам хотелось бы, чтобы все выходы были автоматическими, но это очень дорого, – ответила директор.

– А если не будет электричества, то они ведь не сработают? – побеспокоился Геннадий Горбачев.

– Нет-нет, там все отлажено на этот случай. Если не будет электричества, то их можно открыть вручную, – заверила Анна Порошкина.

Затем делегация отправилась в школу № 12. Там были, в общем, те же вопросы. Говоря о проблемах, директор школы Екатерина Маркина отметила, что не все родители с пониманием относятся к пропускному режиму. Особенно болезненно реагируют родители первоклассников. Кроме того, большие средства нужны на обслуживание и замену оборудования. Например, сейчас в учебном заведении необходимо менять пожарную сигнализацию, которая выработала ресурс.

Гости поинтересовались зарплатой охранника.

– Ему платит ЧОП, а у нас с ними договор, по которому оплата 160 рублей в час. Поэтому точную зарплату одного конкретного охранника сказать не могу. Тем более что по праздничным дням, например, охранники у нас не работают, а дежурит сторож.

Общаясь со СМИ после проверок, председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев сообщил, что по приглашению депутатов в столицу Коми прибыли заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Саминский и вице-президент саморегулируемой организации ассоциации «Школа без опасности» Николай Степанов.

– Эти люди имеют огромный опыт по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях, ими разработан перечень рекомендаций, которыми они согласились поделиться. Безопасность детей – это одно из приоритетных направлений не только исполнительной власти нашего субъекта, но и законодательного органа Коми, потому что каждый родитель, отправляя ребенка в школу, беспокоится о безопасности. Это касается как дороги от дома до школы, так и того, времени, когда ребенок находится в образовательном учреждении.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Коми по регламенту и депутатской этике Владимир Жариков отметил, что проверки показали, что меры безопасности отлажены не до конца:

– Мне кажется, что если идет поток детей, то один охранник не справляется с таким наплывом. Пронести серьезный металлический предмет при большом желании можно. Как минимум, два охранника нужны, может быть, даже два поста. Совершенствовать безопасность мы обязаны, потому что безопасность детей – в приоритете. Вот, например, я в двенадцатой школе обратил внимание на маленький монитор, куда транслируется происходящее с камер видеонаблюдения. Не знаю, что он там видит. Потом я спросил его, сколько времени хранятся записи с камер, и он ответил, что полгода, а директор ответила на этот же вопрос, что тридцать дней всего. То есть охранник даже не знает, какое количество дней хранится запись. Считаю, что это недоработка. Значит, инструктаж не был проведен. Эту систему нужно совершенствовать. Законодатели выработают рекомендации и предложения.

На заседании в Госсовете Коми депутаты вместе со специалистами из Москвы выработали план по улучшению мер безопасности. Одной из форм совместной работы может стать создание в регионе центра профессиональных квалификаций для охранных структур. По мнению вице-спикера Госсовета Коми Валентины Жиделевой, такой центр мог бы стать площадкой не только для повышения квалификации, но и аттестации охранников, работающих в образовательных учреждениях. Сейчас в России разрабатывается единый образовательный стандарт для таких сотрудников. Направят на обеспечение безопасности и дополнительные финансовые ресурсы. По сравнению с прошлым годом на эти цели уже выделено вдвое больше средств – 203 миллиона рублей. На осенней сессии Госсовета Коми депутаты еще раз вернутся к этому вопросу с учетом поступивших в ходе заседания предложений.

Ярослав СЕВРУК

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