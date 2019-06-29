Признание в любви к столице

В Сыктывкаре появился новый арт-объект «Я люблю Сыктывкар». Проект инициирован горожанами и установлен на площадке «под часами» у Центрального бассейна.

Конструкция представляет собой круг, на котором изображены самые главные достопримечательности и знаковые места города. По задумке автора работы Анастасии Габовой, конструкция вращается, чтобы горожане могли рассмотреть каждый элемент объекта, и подсвечивается круглосуточно.

Мэр столицы Валерий Козлов отметил, что руководство города всегда старается прислушаться к горожанам и воплотить хорошие идеи в жизнь.

– Во многих городах России есть арт-объекты с признанием в любви своему городу. В администрацию поступали обращения граждан с просьбой создать такой объект в Сыктывкаре. Мы приняли решение предоставить горожанам возможность создать свой уникальный дизайн арт-объекта. К нам поступило множество заявок.

Я искренне рад, что жители Сыктывкара принимают активное участие в решении вопросов благоустройства и создания новых мест притяжения горожан, и надеюсь, что новый арт-объект с изображением достопримечательностей города полюбится сыктывкарцам и гостям столицы Республики Коми, – отметил столичный градоначальник.

Ярослав СЕВРУК

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