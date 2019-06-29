Созданная в Коми инфраструктура развития ТОС дает свои плоды

Территориальное общественное самоуправление продолжает развиваться в Республике Коми. Активность органов ТОСс каждым годом повышается.

С 2017 году ТОСы реализовали 29 проектов, получивших финансирование из республиканского и федерального бюджетов в размере порядка 9,5 миллиона рублей.

За первое полугодие 2019 года уже удалось выйти на уровень результатов прошлого года по количеству проектов, а именно 18 проектов ТОС выиграли в региональных и федеральных программах поддержки. Из них 12 проектов на республиканском уровне и шесть на федеральном на общую сумму более 4 миллионов рублей.

Растет не только активность действующих ТОС, но и количество. Так, в ближайшее время планируется создание новых ТОС со статусом юридического лица в городе Вуктыл и Сыктывдинском районе.

– Впереди еще два этапа конкурса президентских грантов. Мы планируем активно агитировать ТОСы участвовать и будем помогать им оформлять заявки на конкурс, в планах подать несколько десятков, – делится перспективами координатор ТОС при Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми», заместитель председателя экспертного совета Общенациональной Ассоциации ТОС Дмитрий Сизев. – В этом году мы работаем в несколько новом для себя статусе – «Ресурсный центр для НКО». Отмечу, что этот статус для команды АТОС РК новый только по названию, ведь вся работа нам хорошо знакома. Мы консультируем не только ТОСы, а все некоммерческие организации по бухгалтерским и юридическим вопросам, по вопросам ведения собственной медийной открытости и, конечно, проектной деятельности. Эта работа ведется в рамках реализации проекта – «Создание ресурсного центра НКО», он победил в конкурсном отборе проектов СО НКО, который проводил «Центром поддержки развития экономики Республики Коми» при Министерстве экономики республики. На сегодня уже проведено более десятка консультаций, например, для таких некоммерческих организаций как «Один хороший человек», «Знание Коми», нескольких спортивных федераций. Также ведется работа по созданию нескольких новых НКО. Поэтому приглашаю все НКО к сотрудничеству, – призывает Дмитрий Сизев.

С ним солидарен руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» Юрий Болобонов:

– Система ТОС – один из важнейших институтов гражданского общества, в Республике Коми точно, да и в стране, я считаю, тоже. Есть общественники, которые привлекли в свои поселки, села и деревни более миллиона рублей, и решили задачи, которые не решались годами без активной гражданской позиции граждан. В нашем регионе многие ТОС привлекли на свои проекты сотни тысяч рублей. ТОСы деревни Сёйты, деревни Спаспоруб, поселка Гарьинский, села Лойма пересекли условную отметку в миллион рублей. Бессменным лидером уже несколько лет является ТОС «Пионер» сельского поселения «Ношуль» Прилузского района, который привлек на реализацию своих инициатив почти 3 миллиона рублей. Хочу призвать муниципалитеты активнее работать с общественниками, ведь сегодня гражданская активность – это ключ к развитию территорий.

Многие ТОС своим появлением обязаны такой организованной в республике поддержке. Как утверждает председатель ТОС деревни Сейты, сельского поселения «Озёл» Сыктывдинского района Ольга Беляева, секрет их успехов кроется целиком и полностью в активном взаимодействии с двумя самыми крупными ассоциациями нашего региона АТОС РК и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Коми».

– Я стараюсь появляться у них каждую неделю, если не получается, то звоню, чтобы узнать, как дела, и не проходит ли какой-нибудь конкурс. Конечно, и самим нужно быть активными. Как говорится, чтобы куда-то прийти, нужно идти. А не стоять на месте, как многие, – считает активистка

Руководитель исполнительной дирекции Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Республики Коми Владислав Падерин раскрывает еще один секрет успеха:

– Для ТОСа не обязательно выигрывать в первый же год миллионы, нужно настраиваться на методичную, планомерную работу. У нас есть лозунг «ТОС – это просто», на самом деле ТОС – это сложно, но интересно. Мы стараемся всей Ассоциацией сделать этот процесс занимательным для руководителей ТОС и их команд – забираем на себя бумажную волокиту, отчетность и всячески помогаем ТОСам. Им остается сосредоточиться на написании и реализации проектов.

Самое главное в данном процессе – это взаимодействие по принципу 1+1 = 3. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми» предоставляет базу для деятельности АТОС РК, мы в свою очередь консультируем ТОСы, а председатели ТОС должны быть активными на местах – общаться с жителями и администрацией. В данном симбиозе появляются результаты, которые позволяют развивать территории, – продолжает Владислав Падерин. – Многие члены ТОС участвуют в различных госпрограммах, таких как программа «Народный бюджет» и госпрограмма по развитию сельских территорий. Для изменения жизни в лучшую сторону необходима инициативная деятельность. На сегодня ТОСы – активные преобразователи жизни на селе.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com