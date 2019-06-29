Фермерам Коми предлагают «Агростартап»

С нынешнего года действует новая форма поддержки аграриев – грант «Агростартап», предназначенный тем, кто собирается организовать ферму, превратить личное подсобное хозяйство в сельхозпредприятие. Средства выделяются на условиях софинансирования, после рассмотрения конкурсной комиссией бизнес-плана.

Грант предоставляется в рамках федерального национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», пояснили в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Коми. Поэтому выгодные условия для аграриев, состоящих в кооперативах,– они могут получить до 4 миллионов рублей, в то время, как «одиночки» – до 3 миллионов. При этом, если фермер состоит в сельхозпотребкооперативе, то 25-50 процентов от суммы гранта он должен отдать на формирование неделимого фонда кооператива.

Если претендент заявляется на грант как член кооператива, то он должен представить два бизнес-плана – на развитие своего хозяйства и на развитие сельхозкооператива. Обязательное условие – софинансирование, фермер должен быть готов вложить в свой проект не менее 10 процентов от требуемой суммы, до 90 процентов даст государство.

Обязательное условие: претендент на «Агростартап» не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя и не должен являться учредителем или участником коммерческой организации, за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом грант может получить гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство и не являющий фермером. Но если он победит в грантовом конкурсе, то в течение 15 дней ему нужно обязательно зарегистрировать КФХ.

На «Агростартап» нельзя рассчитывать, если аграрий уже получал какой-либо грант со стороны Минсельхоза (например, «Начинающий фермер», «Семейная ферма»). Но, после освоения «Агростартапа» можно претендовать на дальнейшую поддержку, например, получить средства на реконструкцию или модернизацию животноводческого помещения.

Бизнес-план нужно представить в Минсельхоз Коми, комиссия оценит его по специальной шкале, опираясь на приоритеты, обозначенные правительством региона. Подсказка – в приоритете сейчас молочное и мясное животноводство. Те, кто наберет больше всего баллов, получат гранты.

Средства гранта можно потратить на приобретение земель сельхозназначения (на территории Коми), оплатить разработку проектно-сметной документации для строительства или реконструкции помещений, нужных для дела. Кроме того – можно купить, построить или отремонтировать склад, производственное помещение или пристройку к нему, инженерные сети, оплатить их регистрацию. Построить дороги и подъезды к производственным объектам, подключиться к инженерным сетям. Купить сельскохозяйственных животных, посадочный материал, технику и инвентарь, автотранспорт, оборудование.

Анна АЯНОВА

Подробную информацию об «Агростартапе» можно получить в информационно-консультационном отделе ГУ РК «Центр поддержки АПК и рыбного хозяйства РК» (тел.: (8212) 255-498, доб. 1307) или в отделе развития малых форм хозяйствования и кооперации Минсельхоза Коми (тел.: (8212) 255-440, доб. 1121). Кроме того, можно проконсультироваться со специалистами районных отделов сельского хозяйства. Сроки приема заявок и даты конкурсных отборов будут объявлены на официальном сайте Минсельхоза Коми – mshp.rkomi.ru.