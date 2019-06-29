Каждый десятый выпускник – отличник

В Коми этим летом покинут стены родных школ, гимназий, вузов, колледжей и техникумов 11 783 выпускника, из которых 1 134 отличника. Общеобразовательные организации – школы, лицеи и гимназии – закончили 4488 ребят. Из них 261 – золотой медалист и 111 – серебряных.

На первом месте по количеству медалистов находится Сыктывкар. Среди столичных одиннадцатиклассников в этом году 65 золотых медалистов и 27 серебряных. В Ухте соответственно – 43 и 16. Рекорд по золотым медалистам поставила воркутинская школа №23, которая вручила 17 золотых медалей выпускникам этого года. Всего заполярный город может похвастать 44 золотыми и 10 серебряными медалями.

Вузы, техникумы и профессиональные колледжи в этом году в Коми закончили 7295 человек. Организации среднего профессионального образования выпустили 4168 молодых профессионалов, из них 335 – отличников. В тройку лидеров по числу выпускников вошли Индустриальный техникум при Ухтинском государственном техническом университете (453 выпускника), Сыктывкарский медколледж имени И.П. Морозова (280 выпускников), Сыктывкарский автомеханический техникум (256 выпускников).

Больше всего «краснодипломников» в Сыктывкарском колледже сервиса и связи (49 человек). На втором месте – Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова, где красные дипломы получили 34 человека. Замыкают тройку лидеров Воркутинский горно-экономический колледж и Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина, каждый из которых выпустил по 25 «краснодипломников».

В системе высшего образования ситуация такова. В вузах вручат 3127 дипломов, из них 427 – красных. Из 1520 выпускников Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 313 человек получают красные дипломы.

840 выпускников покинут стены Ухтинского государственного технического университета, 75 человек – с красными дипломами. 535 молодых специалистов выпускает Сыктывкарский лесной институт, 26 человек из этого числа получают красные дипломы. В Коми республиканской академии государственной службы и управления в этом году 232 выпускника, из них 13 человек – «краснодипломники».

Галина ГАЕВА