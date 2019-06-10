Юные дарования «РН – Северная нефть» – в финале фестиваля «Роснефть» зажигает звезды»

В Москве состоялся зональный тур корпоративного фестиваля «Роснефть» зажигает звезды», в котором приняли участие 450 представителей 43-х дочерних обществ компании «Роснефть» из разных уголков России. Представители «РН – Северная нефть», усинского дочернего общества компании, участвовали в трех номинациях – «Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» (возрастная группа 13-17 лет), «Отражение. Живопись» (возрастная группа 13-17 лет) и «Вокал. Эстрадный. Соло» (возрастная группа 18 лет и старше).

Члены жюри под председательством народного артиста России Левона Оганезова оценивали выступления участников по нескольким критериям. Важную роль играла оригинальность, выразительность и артистичность исполнения, эмоциональность и творческая индивидуальность, культура сценического костюма и его соответствие композиции.

Юным дарованиям – детям сотрудников «РН – Северная нефть» Алине Хакимовой и Антону Куфтину – удалось подтвердить звание лучших и вновь стать победителями зонального тура фестиваля.

Номер на воздушных петлях «Черный лебедь» в исполнении Алины произвел на жюри большое впечатление. Единодушно профессионалы признали мастерство воздушной гимнастки, ее артистизм и умение в каждом движении передать характер созданного образа. Как результат – заслуженное первое место.

Картину Антона отметили все и сразу, в этой номинации определить победителя оказалось несложно. Прекрасная работа, написанная с большим вкусом и пониманием того, что художник хотел сказать. В ней чувствовалась и мощь стихии, и мужество моряков, пробивающихся сквозь льды, и настроение.

Конкуренция в номинации «Вокал. Эстрадный. Соло» (18 лет и старше) была чрезвычайно высока, побороться за призовые места изъявили желание 29 исполнителей, в их числе – главный специалист отдела по региональной политике, взаимодействию со СМИ и общественностью «РН – Северная нефть» Татьяна Мацакова. На этот раз удача улыбнулась представительнице компании «Сибинтек» Ксении Орловой.

Впереди у Алины и Антона финал фестиваля, где ребята постараются не менее достойно представить предприятие «РН – Северная нефть».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»