Сырье из контейнера

В Коми построят десять станций по сортировке ТКО

В 2018 году в республике образовалось 5,2 миллиона тонн отходов производства и потребления, примерно на полмиллиона тонн меньше, чем в два предыдущих года. Но, по мнению министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Романа Полшведкина, это все равно очень много, региону пора по максимуму переходить на раздельный сбор и накопление отходов.

Еще несколько лет назад острой проблемой для Коми считалось производство древесных отходов, но сейчас уже порядка 70 процентов опилок, щепы и прочего древесного неликвида становится топливом для котельных. Открытие новых брикетных и пеллетных производств стараются синхронизировать с переводом на биотопливо котельных в сельских районах. Кроме того, пеллеты очень хорошо идут на продажу, в том числе за пределы страны.

Таким образом, древесные отходы в Коми все же смогли из досадной помехи и вечного источника штрафов для лесопромышленников превратить в источник дохода. Теперь очередь за твердыми коммунальными отходами, точнее за той их частью, что может использоваться в качестве вторсырья – пластик, бумага, металл, стекло.

Хуже всего ситуация со стеклом, его в регионе никто не принимает, лучше всего – с металлом, который берут охотнее всего, так что он даже в мусорных контейнерах особо не задерживается. В городах хватает людей-«металлоискателей», быстро выуживающих из урн и мусорных контейнеров алюминиевые банки, жестянки от консервов и прочее.

Наибольший объем в содержимом современного мусорного ведра занимает пластик – пакеты, бутылки, одноразовая посуда и прочая тара. Собирать это все частным порядком, как тот же металл, невыгодно – объемы большие, а вес маленький. Так что остается расставлять на улицах городов и сел контейнеры для сбора пластика, рассчитывая на экологическую ответственность граждан. А из контейнеров вторсырье будут забирать компании, которые будут заниматься сортировкой пластика и его продажей перерабатывающим предприятиям. Примерно та же самая ситуация с бумагой, если речь идет об обычной семье, а не офисе, где за сутки печатают килограммы документов. Поэтому, если в том или ином населенном пункте организуют раздельный сбор мусора, то, как правило, начинают со специальных контейнеров для пластика и бумаги.

Как рассказал на недавней коллегии Минприроды Коми Роман Полшведкин, активные мероприятия по внедрению раздельного сбора мусора в муниципалитетах республики начались в 2016 году. Раздельный сбор пластика и макулатуры идет в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте, Сосногорске, Усть-Куломском, Ижемском и Сыктывдинском районах. Установлены 654 контейнера и 31 урна для раздельного накопления отходов, обустроены 244 площадки, изготовлены агитационные материалы. В нынешнем году к программе присоединяются и другие муниципалитеты, в частности – Усинск, Сысольский, Усть-Цилемский, Усть-Вымский районы, Инта. Выделяются субсидии, чтобы помочь городам и районам организовать раздельный сбор мусора. Для жителей домов, где официально организован раздельный сбор мусора, российский закон обещает льготу – плату за вывоз ТКО не по нормативу, а по факту.

Понятно, что все равно все граждане пластик, бумагу и прочее в контейнеры для раздельного сбора не понесут, тем более что многие путаются – что можно бросать в контейнеры, а что нельзя. Так что нужна дополнительная сортировка мусора, уже после того, как его забрали из общих контейнеров. Как рассказал Роман Полшведкин, в этом году будет скорректирована территориальная схема обращения с отходами в Коми, решено, что к 2022 году будет построено десять мусоросортировочных станций – в Воркуте, Усинске, Инте, Печоре, Ухте, Сыктывкаре, Вуктыле, Удорском, Койгородском и Усть-Вымском районах. К 2025 году в республике должно обрабатываться и утилизироваться не менее 30 процентов ТКО, образующихся на ее территории.

– Пока предусматривается только сортировка отходов, которые потом пойдут на переработку, – рассказал журналистам Роман Полшведкин. – Но есть и проекты по термическому обезвреживанию – то есть, мусоросжиганию, даже площадь была подготовлена под такое предприятие в Сыктывкаре, но, к сожалению, инвестор отказался от своих планов, поэтому сейчас рассматривается одно из предложений в Сосногорском районе.

Что касается экологической чистоты мусоросжигательных заводов, то, по словам Романа Полшведкина, современные технологии позволяют обезопасить выбросы. Как выяснила «Республика», обычно те самые термические установки для обезвреживания по европейским стандартам предполагают, что тот же пластик, который можно переработать, металл и прочее потенциальное вторсырье в них попадать не будет. Так что на данный момент действительно важнее организовать раздельный сбор, чтобы на полигоны шло лишь то, что в дело не годится. И, по данным министра природных ресурсов Коми, некоторые полигоны в регионе уже самостоятельно организовали сортировку мусора, так, например, делают в Воркуте.

Сейчас основной объем пластика, собираемого в республике, идет на переработку за пределы Коми – в Кировскую, Нижегородскую области, но есть производства по утилизации пластика и в Сыктывкаре.

– Мы провели переговоры с предприятием «Комитекс», они готовы забирать весь пластик, образующийся на территории республики на свое производство. Поэтому часть пластика поступает на «Комитекс». По батарейкам в части опасных отходов сегодня у нас порядка 50 контейнеров приобретено по Сыктывкару, согласовываем места расстановки этих контейнеров, и по районам тоже ведем такую работу. Я думаю, они появятся совсем скоро. В России всего лишь один завод в Челябинской области. Есть проект по строительству такого завода в Ленинградской области.

Министр особо подчеркнул, что территориальная схема обращения с отходами в Коми не предусматривает размещения ТКО, образованных на территориях других субъектов страны. И сама республика свой мусор за пределы региона не везет, хотя была попытка договориться с Кировской областью о размещении на полигоне в Мурашах ТКО из Летки, так было удобнее с точки зрения логистики. Но не сложилось.

По словам Романа Полшведкина, в этом году планируется уточнить объемы и источники образования ТКО в республике. По-прежнему остается острой проблема их размещения из-за недостатка полигонов, отвечающих современным требованиям. На сегодня в госреестре только девять таких объектов, расположенных на территории Сыктывкара, Воркуты. Ухты, Усинска, Вуктыла, Печоры, Усть-Вымского и Удорского районов. Но сейчас закон позволил в течение четырех лет использовать такие «исторически сложившиеся» полигоны (в народе это разрешение уже назвали «свалочной амнистией»), но с их занесением в специальный реестр. За эти четыре года нужно выработать четкий план – когда и за счет чего эти полигоны рекультивируют, и куда в дальнейшем пойдет ТКО.

В прошлом году завершено строительство межпоселенческого полигона ТКО в Койгородке с площадками накопления в поселках Кажым, Подзь и Вежъю. Строится полигон в Ижемском районе, в ближайших планах Усинск, Усть-Цильма и Жешарт.

– Мы договорились с региональным оператором корректировать наши планы именно для того, чтобы схема потоков отходов была оптимальна и в первую очередь отражалась на снижении тарифов, – пояснил Роман Полшведкин.

Анна ПОТЕХИНА

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