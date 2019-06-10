Вектор будущего для замещающих семей

Капризный, агрессивный, непослушный ребенок – это не приговор, а результат отсутствия у взрослых навыков правильного взаимодействия с ним. Научить родителей налаживать контакт со своими детьми, а также помочь детям с задержками развития нагнать своих сверстников призвана программа «Вектор будущего», которую реализуют специалисты Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара.

Главными участниками программы являются опекунские и приемные семьи, так как эта категория семей психологически наиболее уязвима: ведь если даже в кровной семье конфликты и непонимание неизбежны, то что уж говорить о семье, которая приняла ребенка, уже имеющего тяжелый не по возрасту жизненный опыт. Кроме того, частой проблемой приемных детей бывает отставание в развитии, требующее профессиональной коррекции.

Программа включает в себя целый комплекс мер по подготовке к самостоятельной жизни и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализуется она при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Как начинающего ходить ребенка подстраховывает рядом стоящий родитель, так же приемную семью подстраховывают и учат делать первые шаги специалисты центра.

– Первый месяц нахождения приемного ребенка в замещающей семье психологи называют медовым, все стараются понравиться друг другу, – рассказала «Республике» специалист по социальной работе Отделения помощи лицам из числа детей-сирот и замещающим семьям Сыктывкарского центра помощи семье и детям Наталья Сивкова. – Но спустя недолгое время начинается так называемый период установочных конфликтов. Ребенок начинает выдавать негативные реакции. К примеру, если он еще мал, это может проявляться в агрессии – в детском саду он может кусать других детей, отбирать игрушки, со взрослыми – капризничать, падать на пол, громко реветь. Обычно в таких случаях и родители не знают, что делать, и ребенку тяжело. Такие семьи – у нас на сопровождении. С ними работают кураторы – специалист по социальной работе и психолог.

Незнание подспудных пружин в отклоняющемся поведении ребенка чревато тем, что это приводит к затяжному конфликту. Опасность искаженных, напряженных взаимоотношений в семье усугубляется тем, что они не только прочно фиксируются в сознании детей, но и закладывают будущую модель поведения повзрослевшего ребенка в созданной им семье. Между тем специалисты считают, что многие, если не все, подводные камни в этом трудном процессе могли бы быть обойдены, будь родители более осведомлены о них.

О том, что отношения с приемным ребенком не складываются, специалисты центра узнают либо от самих родителей, которые приходят с просьбой о помощи, либо во время посещений семьи на дому. Зачастую родители не обращаются за помощью, потому что сами не понимают, что возникшие трения – это уже начало серьезной проблемы, или стесняются признаться, что не справляются с ребенком, и пытаются решать это самостоятельно. Иными словами, начинают применять неэффективные методы воспитания. Например, в ответ на истерику ребенка игнорируют его или наоборот, прикрикивают, понуждая замолчать, или наказывают его лишением сладкого или просмотра мультфильмов.

– Это все неэффективные методы, потому что они не решают проблему, поведение ребенка не меняется, а только усугубляется, кризис в семье нарастает, и родители движутся в сторону эмоционального выгорания, – говорит Наталья Сивкова.

Поскольку нарушенные детско-родительские отношения – это своего рода болезнь, как в любой болезни, у них есть свои симптомы и свои стадии развития. Причем как больной не всегда может правильно рассказать, что и как у него болит, и для постановки точного диагноза обязательно бывают нужны лабораторные исследования, так же и в семейных проблемах требуются разного рода исследования. Поэтому первое, что делают специалисты центра – это диагностика.

На помощь приходят приемы тестирования, интуитивное рисование, сказкотерапия и т.д. То, что выдает творческое воображение ребенка, о многом может рассказать специалисту. По рисунку можно понять его отношения со взрослыми.

Обычно проблемы во взаимоотношениях всегда характеризуются потерей спокойствия и повышенной возбудимостью. Поэтому прежде чем начать диагностику, необходимо успокоить психику. И вот тут на помощь приходит новое реабилитационное оборудование для оказания психологических и педагогических услуг, которое было приобретено на грант суммой в один миллион рублей в рамках реализации комплекса мер «Вектор будущего». Используется оно на базе Отделения помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающим семьям.

Благодаря новому оборудованию, учреждение сегодня оснащено по последнему слову техники. Интерактивный стол, интерактивная песочница, зеркальные электропанели с флюоресцентными нитями, настенное панно «Магические нити», лампа «Вулкан» с эффектом бурлящей вулканической лавы, видео-комплект для сенсорной комнаты, развивающая полусфера «Учимся играть», набор массажных мячиков, звуковые тактильные подушки, релаксационное кресло – вот неполный перечень оборудования, которое позволяет проводить полноценную диагностику и коррекционные занятия с детьми.

К примеру, система домашнего кинотеатра, предназначенная для создания аудио и визуальной релаксации детей, позволяет создать расслабленную атмосферу. Просмотр различных пейзажей, райских уголков планеты, подводного мира, животных, обитающих в разных уголках земного шара, увлекает и успокаивает ребенка. В этот видео-комплект входит также множество развивающих игр.

По словам Натальи Сивковой, новое оборудование значительно упростило работу психолога и специалиста по социальной работе на всех этапах – от диагностики до коррекционной работы. Иногда не то что ребенок, а даже взрослый не сможет донести суть проблемы, если он в нее погружен. Поэтому прежде чем начинать диагностику или занятие, ему нужно помочь успокоиться и отстраниться.

Получив результаты диагностики, психолог не торопится сразу делать выводы: то, что изобразил ребенок, не обязательно свидетельствует о некоем хроническом сбое в отношениях, это может быть результатом каких-то недавних событий, которые произвели на него впечатление. Поэтому после диагностики проводят беседу с родителями, выясняют, почему ребенок мог так нарисовать, и намечают план коррекционных занятий.

Первым и главным условием реабилитации является выработка навыка понимать себя, свои чувства и желания. Когда ребенок постоянно находится в стрессе, он напряжен. Он еще и себя-то не понимает, а уж как ему понять то, что происходит в мире, по каким законам ему жить. Естественно, он как умеет, так и реагирует. К примеру, на вопрос: «Ты понимаешь, что нельзя кусаться?» он, конечно, ответит: «Да». И он действительно понимает, только контролировать себя не может, потому что даже тела своего не понимает. Поэтому методики, применяемые специалистами центра, ненавязчиво, в форме игры или творчества, учат его прислушиваться к себе, ощущать себя, концентрировать внимание.

Параллельно, пока с детьми работают специалисты, в рамках Клуба выходного дня, проводится работа и с родителями. В ходе специальных занятий и тренингов их обучают общаться с ребенком эффективно. Темы занятий говорят сами за себя: «Общаться друг с другом. Как?», «Волшебные слова», психологический тренинг для родителей «Способы эффективного общения в семье»; мастер-класс «Пальчиковые куклы», «Значимые животные в семейной системе», семейное мероприятие «Женские секреты».

В программе предусмотрены не только информационные занятия и тренинги для родителей, коррекционные занятия для детей, но и совместные семейные мероприятия, направленные на сближение членов семьи. Название «Вектор будущего» выбрано неслучайно. Конечная цель программы – ни много ни мало – формирование у всех ее участников навыка жить полной и счастливой жизнью.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлено Сыктывкарским центром помощи семье и детям