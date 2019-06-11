Велотуристка Юлия Михайлюк: «В Коми у меня много единомышленников» 

На прошлой неделе в Сыктывкаре побывала легендарная велопутешественница Юлия Михайлюк из Твери. Больше двадцати лет она путешествует по всей России. Отважная женщина совершила уже восемь марш-бросков на Дальний Восток, исколесила пол-Европы. Из Сыктывкара велотуристка отправилась в Ухту. После Коми посетит Нарьян-Мар, а оттуда поедет в Крым. В Тверь планирует вернуться в октябре. В интервью «Республике» туристка рассказала о сложностях и радостях дальних путешествий.

– Вы всегда в одиночестве путешествуете или есть друзья-единомышленники?

– Всегда одна. Не хочется приспосабливаться к кому-то. Тут ведь так, что и партнер должен приспособиться к моим привычкам в дороге, к моему ритму, и я к нему. Это, во-первых. А, во-вторых, в моем возрасте нет таких любителей. Нет желающих махнуть на такие расстояния как, например, проехать двадцать тысяч километров – до Сахалина и обратно. С молодыми мне не интересно, так как я не угонюсь за ними, ну, и им, наверное, со мной было бы тоже не интересно. Да и у молодых нет столько свободного времени, а я во времени не ограничена. У меня старший сын тоже велосипедист, он состоит в тверском клубе велолюбителей, но он вот не может себе позволить на Сахалин поехать. Поэтому я одна и ни разу об этом не пожалела. Мне ведь вся Россия помогает.

– Как вы увлеклись велотуризмом?

– Я учитель физкультуры и этим все сказано. У меня стаж около сорока лет. Для меня здесь – родной дом (министерство спорта Коми предоставило Юлии Михайлюк бесплатный ночлег в баскетбольной спортшколе, – авт.). Я в каждом городе или любом населенном пункте всегда стараюсь побывать на спортивных площадках, на стадионах. Даже когда была в Средней Азии, то бежала сразу на стадион и знала, что меня там примут и меня, правда, принимали очень хорошо. В пятьдесят лет стала учиться ездить на велосипеде, чтобы, выйдя на пенсию, объездить страну. Первый взрослый разряд у меня по баскетболу, я играла за сборную Грузии. Родилась я вообще в Грузии в городе Ахалцихе – название переводится как «новая крепость», город расположен на границе с Турцией. Жила там до двадцати лет. Вообще, за все благодарна моему учителю физкультуры и первому тренеру, они привили мне любовь к спорту. Еще я волейбол очень люблю, до сих пор играю. Но ни за какие команды не болею, не интересно, сейчас столько иностранцев в наших клубах, что это просто уже не наши команды.

В пятьдесят лет задумалась: что будет, когда выйду на пенсию? Ну, в огороде покопаюсь, ну, дома с кастрюлями буду возиться, и всю жизнь вот так мы – женщины – возимся. Но это же не физкультура, это не интересно. Я всю жизнь бегаю, и, когда велосезон кончается, то по десять километров пробегаю по утрам. Спортивная нагрузка мне всегда была нужна, и решила, что, чем сидеть дома, буду путешествовать. Я, вообще, с детства человек подвижный и любитель походов. У меня также дети выросли спортсменами и походниками, воспитаны в этом духе, муж – бывший спортсмен. Вся семья спортивная, и внутри между нами никакого противодействия нет, никто не против такого рода увлечений, все мы единомышленники. Меня поддерживают даже тогда, когда считают, что идея какая-то сумасшедшая. Я им благодарна за то, что они не будут переубеждать, а наоборот, всегда поддержат.

– В каждом ли городе вас так встречают, как в Коми, то есть готовы предоставить бесплатный ночлег?

– У меня есть сопроводительное письмо от администрации моего города, это своего рода просьба коллег помочь. Приезжаю, объясняю, что вот, мол, я велодальнобойщица и мне бы переночевать. Знаете, помогают и везде с пониманием относятся. Вчера здесь даже покормили, хотя еды у меня с собой достаточно. Но отказаться было неудобно. Большое спасибо за такой прием столице Коми. Всем очень благодарна. Приняли меня просто замечательно. Здесь в Коми вообще много велосипедистов, что приятно удивляет, можно сказать, у меня здесь масса единомышленников. Я узнала, что 12 июня тут пройдет такое замечательное мероприятие как «Велоночь». Организаторы уже со мной пообщались и даже сделали необычный подарок. Две девочки подарили мне футболку с логотипом мероприятия. Это прекрасно, что в вашей республике проходят такие события. Я поддерживаю спорт во всех его проявлениях.

– Вам не страшно ездить по российским дорогам на велосипеде?

– Ваши дороги меня не пугают, именно в Коми, я их называю «пустынными», потому что мало машин, едешь спокойно. Дело в том, что не везде есть для велосипедов обочинка, но к этому я привыкла. Очень опасно на таких трассах как М10 и М7, эти не «отдыхают» круглые сутки, там едут машины потоком. Я начинала в 1995 году и тогда, знаете, одна-две фуры пройдут и ладно, да и то водители были такие осторожные. Теперь их в разы больше, и несутся сломя голову, конечно, есть опасения. Но все-таки любовь к велотуризму все перебарывает, потому что после возвращения домой где-то через неделю уже все трудности забываются, а все прекрасное остается, и вспоминаешь это до следующего путешествия. В этой поездке я познакомилась с водителем фуры из Кирова, он тоже велолюбитель. Сам остановился, чтобы пообщаться. Много интересного рассказал, взял мой номер телефона. Потом сообщил обо мне в Котельнич и в Киров. Там девочки меня встречали и до сих пор звонят, интересуются тем, все ли у меня хорошо. Он поинтересовался, не оттесняют ли меня водители фур. Я ответила: «Оттесняют». А он говорит: «Вы смелее будьте на трассе, имеете право». Конечно, посередине не еду, но да – метр имею право занимать. У меня с собой вот такая желтая сигнальная вещь, тут написано «регион 69», мне кажется, что, если водитель увидит, то догадается, что надо быть осторожнее, поймет, что еду издалека, что это не просто прогулка, а серьезное путешествие. Есть и жилет такого же цвета.

Летом 2014 года Сыктывкар посещал другой знаменитый велотурист – Александр Гречкин из Волгодонска. В том году помимо Коми он объехал весь Крым, посетил жемчужину Урала – Кунгурскую ледяную пещеру, исколесил Пермский край. Он тоже отмечал, что в Сыктывкаре сравнительно с другими региональными столицами немного машин и много велосипедистов. К сожалению, первого апреля 2015 года путешественника сбил грузовик на трассе в Тверской области. Александр Гречкин погиб во время велопробега, который он посвятил 70-й годовщине Великой Победы.

– Какие у вас есть мечты? Может быть, поехать за рубеж?

– Пока такого желания нет. Я была за границей. Пересекла Польшу, Германию, Бельгию. В 2012 году в честь двухсотлетия победы над Наполеоном совершила велопробег по Франции. Отношение к велосипедистам там великолепное. У нас из переулка выезжает машина, и ты должна ждать ее, а у них там такого нет, машина стоит пока велосипедист не проедет. Дорожки хорошие, с разметкой.

– Что посоветуете тем, кто мечтает начать путешествовать на велосипеде?

– Не обязательно на велосипед пересаживаться, у вас тут такие просторы. Для начала можно просто выйти и походить, сейчас ведь вот эта скандинавская ходьба в моде. Многие стесняются, а чего стесняться-то? Позавтракать же не стесняются с утра. А вообще бы, утро надо начинать с того, что заработать этот завтрак: побегать, получить удовольствие от физической нагрузки.

– Насколько хорошо вы знаете устройство велосипеда? В дороге можете ли что-то починить?

– Ничего не знаю.

– И вас это не пугает?

– Не пугает. Перед каждым стартом я сдаю велосипед опытным механиками, они меня знают уже много лет. Меня даже в Сибири механики знают. Я к ним прихожу, и они всегда все делают так, как надо. Дома мне и колодки поменяли, и все сделали. Своему хорошему знакомому механику Павлу я всегда говорю: «Сделай лучше, чем себе, потому что ты в дороге можешь отремонтировать, а я нет». Правда, часто захожу в шиномонтажные мастерские, чтобы подкачать шины. Тут покрышки крутые, можно накачать давление до шести атмосфер. Представьте, у легковой машины до двух с половиной, а тут до шести. Но я до шести не довожу, а четыре с половиной качаю. Вчера заехала тут к вашим местным ребятам в мастерскую и они сначала отказывались: «Вы что, шины лопнут, а потом вам покупать камеры». Еле их переубедила. В этой поездке я уже меняла камеру, может, ниппель был никудышный, но это все не беда. Только стала возиться с колесом, и тут же водители подходят, помогают. Я так благодарна, великолепный все-таки у нас народ. Видимо, природой людям это дано на уровне инстинктов – помогать друг другу. Ну и потом, им просто интересно, что за женщина с таким багажом и куда едет. Вот начинаются расспросы, каждый делает как будто свой репортаж обо мне.

– Под каким лозунгом путешествуете?

– Я пропагандирую здоровый образ жизни, у меня с собой нет ни одной таблетки. Двадцать четыре года путешествую и ни разу они мне не понадобились. Это не моя заслуга, а спасибо физкультуре и спорту. Надо двигаться. Многие удивляются: «А как же это так, и даже давления у вас нет?» Ну, давление есть, без давления люди вообще не живут, но я не знаю, что такое «голова болит», ну, для здоровья делаю какие-то манипуляции, бывает, что от статичного состояния в дороге и сердечко заколет. Тогда я массирую тело, лежа на спине, как собаки, знаете, так делают. И все проходит. Единственный недостаток в том, что бывает плохой сон в дороге. Я это объясняю тем, что восемь раз ездила на Дальний Восток, а там разница во времени большая.

Глобальных целей у меня нет, утром приехала – вечером уехала, но все равно что-то для себя успеваешь заметить. Если раньше для меня только природа существовала, то теперь открываю для себя необыкновенных людей. Мне кажется, доброта спасет мир, а люди у нас в России очень добрые. Во всяком случае, за 24 года путешествий меня никто ни пальцем не тронул и даже словом не обидел.

– В дороге вы часто ночуете где-то на природе?

– У меня есть с собой маленькая палатка и спальный мешок. Я уже забыла, когда в последний раз ставила палатку, честно говоря. Это бывает крайне редко. Когда езжу во Владивосток, то там бывают прогоны где-то по 350 километров, но через каждые сто – мотели, стоянки с охраной. В некоторых местах меня уже даже запомнили и позволяют поставить палатку, велосипед к себе в будку загоняют.

– А карта у вас с собой? Как вы ориентируетесь на местности?

– С собой карту не вожу, дома подробно прорабатываю маршрут. В Коми я в третий раз вообще. Но разными дорогами ездила. В первый раз ехала из Архангельска через Котлас в Ухту, второй раз – с Ямала. В Салехард попала, а он изолированный, даже железной дороги нет. Добиралась в Лабытнанги паромом из Салехарда по Оби, а там железная дорога есть, доехала до Ухты. В Ухте у меня очень хорошая знакомая есть, она уже мне звонила, ждет приезда.

Ярослав СЕВРУК

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