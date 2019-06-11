Сто лет – по пророчеству

Федор Симпелев за свой век строил на фронте мосты и ловил в Сыктывкаре карманников

26 июня жителю Сыктывкара Федору Григорьевичу Симпелеву исполнится 100 лет. Значимым периодом своей жизни ветеран считает время, когда он служил Родине: девять лет – в рядах Красной Армии, в том числе, в годы Великой Отечественной войны, и 26 лет – в отделе милиции исполкома Сыктывкарского горсовета. О том, что ему уготована длинная жизнь, Федор Симпелев знал с раннего детства – священник напророчил ему долгий век.

В июне 1941-го

Родился Федор Симпелев 26 июня 1919 года в селе Большелуг Корткеросского района в крестьянской семье. В детстве пел в церковном хоре. Когда мальчику было семь лет, он заболел так тяжело, что родители решили – не выживет, и пригласили священника для соборования. Но тот посмотрел на больного ребенка и сказал его отцу: «Гриша, твой сын не умрет. Бог не допустит, чтобы певчий умер. Через неделю он встанет и проживет до ста лет».

И ровно через семь дней произошло чудо: болезнь отступила. Слова священника настолько врезались в память, что всю жизнь мужчина помнил о них и всегда, даже в самые тяжелые времена, верил, что проживет сто лет. А тяжелых периодов в его жизни было немало.

В сентябре 1939 года Федора Симпелева призвали на службу в Красную Армию. Вместе с другими призывниками из Коми он попал в Забайкальский военный округ и оказался в рядах путейцев 96-го восстановительного железнодорожного батальона.

– В июне 1941 года мой срок службы подходил к концу. 22 июня на утреннем разводе командир сказал, что вышел приказ: к августу все, кто отслужил свой срок, будут уволены в запас. А сегодня такие-то идут в увольнение. В их числе оказался и я, – рассказал собеседник издания. – Мы с товарищами успели отойти от расположения части на несколько метров, как нам приказали вернуться. Мы узнали, что началась война. Из-за разницы во времени с Москвой сообщение об этом до нас дошло позже. Демобилизация была отложена. Попросился на фронт. Не взяли, аргументировав отказ словами: «А кто здесь будет на страже стоять?». Все ждали войны с Японией, а не с Германией, поэтому держали нас до 1943 года. Потом нам сказали, что Япония не хочет воевать, и перебросили с Дальнего Востока в другое место.

Переправы под огнем

В мае 1943 года в Казахстане формировались понтонно-мостовые подразделения железнодорожных войск, куда подбирали крепких солдат. Туда и попал 23-летний Федор Симпелев. Его назначили командиром отделения путейщиков, воинскую часть направили в состав 2-го Украинского фронта, а затем Воронежского и Степного фронта. Под вражеским огнем они строили и восстанавливали мосты, железнодорожные пути, переправы. Но немцы тут же стремились уничтожить и самих путейщиков, и результаты их труда. По словам ветерана, это заставляло придумывать нестандартные схемы противостояния атакам немецких захватчиков:

– Как-то мы восстанавливали очередной мост через реку. Мост разрушен до основания, а перебираться нашим войскам нужно здесь и сейчас. Мы только установим временную переправу, так ее тут же вражеские самолеты сбивают. Командиры требуют скорейшего восстановления моста. Бомбежки не прекращаются, строительных материалов не хватает. Нашли мы неподалеку лесобиржу и начали оттуда лес вывозить. Фашисты увидели это и стали бомбить еще сильнее. Командир к нам за советом: «Давайте что-нибудь придумаем, иначе погибнем, а дело не сделаем». Нашлись в наших рядах талантливые изобретатели. Они предложили в самом узком месте реки протянуть несколько рядов тросов, а на них положить настил для пропуска войск и перевозки стройматериалов. Так и сделали. Как только появлялись самолеты противника, с одной стороны берега ослабляли натяжение тросов, и все сооружение уходило под воду. Самолеты улетали – тросы снова натягивались. Вот так и выходили из ситуации, пока не восстановили мост. А потом начальство распорядилось провести проверку моста на его прочность. Нас посадили в первый поезд и пустили по мосту со словами: «Если строили как надо – останетесь живы, если нет – уйдете вместе с составом под мост». Мост устоял. Строили мы хорошо. А как по-другому?

Под Кременчугом Федор Симпелев был ранен. Два месяца в медсанчасти – и снова в строй. Фашисты уничтожали дороги и мосты, поэтому приходилось экстренно строить пути и переправы в других местах, чтобы обеспечить доставку боеприпасов нашим войскам.

– Немцы видели, как нам тяжело, и иногда с самолетов скидывали на землю деревянные ящики, – рассказал ветеран. – В них были немецкие консервы и листовки со словами «Будешь жить как в раю, только сдавайся!» или «Быстрее стройте мосты, мы любим их разрушать!». Но никто из нас, голодных солдат, даже не думал притронуться к консервам, хоть и работали по двенадцать часов в сутки.

Самым запоминающимся в мостостроительной эпопее для Федора Симпелева стало восстановление в Кременчуге Крюковского моста через реку Днепр. Мост шириной в километр соединял правобережную часть города, Крюков, с левобережной. В июле 1941 года мост был разрушен немецкими войсками.

В конце 1943 года главнокомандующий войсками Иосиф Сталин дал приказ: восстановить мост за месяц, да так, чтобы под ним весной могли пароходы проходить.

– Строили мост высотой двадцать метров из дерева днем и ночью. Работали в две смены. Первая – с восьми часов утра и до восьми часов вечера. Вторая – с восьми вечера до восьми утра. В каждой смене – по пять тысяч человек. Работали в мороз и в холод. Обед подвозили прямо к реке. На обед – суп на воде с краюхой хлеба. Кругом бой идет, в небе немецкие самолеты летают, их тут же нашими зенитками подбивают. Кругом дым, грохот, а мы строим и строим. От невыносимого шума – из ушей кровь. Потом сообразили, что уши можно ватой затыкать – этим и спасались, – поделился Федор Симпелев.

Мост был построен за 32 дня и 12 января 1944 года сдан в эксплуатацию.

Медаль за город Будапешт

Будапешт запомнился Федору Симпелеву как красивый город, хотя он и был почти постоянно окутан дымом. Взрывы вражеских бомб, снарядов и мин сносили крыши домов, все вокруг трещало и горело. Местные жители покинули свои дома, прячась в землянках.

– А когда мы стали там восстанавливать дороги, венгерские рабочие-железнодорожники нам очень помогали, – говорит ветеран. – Люди там очень отзывчивые, добрые были, война их не обозлила. Местные бабушки нас спрашивали: «Когда вы уже Будапешт возьмете?». Мы им отвечали: «Не волнуйтесь – обязательно возьмем!». И сдержали слово.

13 февраля 1945 года Будапешт был взят. Изможденные жители венгерской столицы вереницей выстраивались у походных кухонь советских освободителей, получали хлеб и суп. Те, у кого еще оставались какие-то силы, кланялись и благодарили от души.

Напоминанием о тех венгерских событиях для Федора Симпелева служит медаль «За взятие Будапешта» – одна из самых дорогих наград для ветерана. Победу мужчина встретил в маленьком поселке в тридцати километрах от Вены:

– Недалеко от нас румынский полк стоял. Дороги чистить нам помогал. Вот от них, румынских солдат, мы и услышали дорогие слуху слова: «Рюс! Война всё! Совсем всё!». Мы ошалели от радости.

Вскоре Федор Симпелев с сослуживцами оказались в Челябинске, где по приказу Сталина нужно было срочно восстановить дороги. Оттуда перебросили в Казахстан – строить железную дорогу. Потом отправили на лесозаготовки в Свердловскую область.

– Стране нужен был лес – столько городов сожжено, строить надо, – объяснил ветеран. – Работали до изнеможения. Вечером от усталости ложку держать не могли.

До Сыктывкара и дальше

Путь домой был непростым. По словам собеседника издания, сначала солдатам не объявляли приказ о демобилизации:

– Стали мы с сослуживцами искать тот приказ и нашли. Пришли к командирам и говорим: «Увольняйте! Домой хотим!». Куда им было деваться – уволили всех за два дня. Штабник спрашивает меня: «Ты из Коми – это где на собаках ездят?». Я подыграл ему и рассказал про ездовых собак. Сказал, что до дома буду добираться на четырех собаках, а их надо кормить. Мне выдали талоны на питание с учетом собак. Я потом несколько талонов на продукты обменял, а оставшиеся – на деньги. На них в Кирове купил телогрейку, кирзовые сапоги и шапку.

До Сыктывкара добирался не без сложностей. Выручила солдатская смекалка. Очередь на маленький автобус – человек сто пятьдесят. Сержант Федор Симпелев не растерялся, прямиком – в военкомат с претензией: «Что вы солдат держите на вокзалах, а потом удивляетесь грабежам и поножовщине? Посодействуйте в отправке домой. Девять лет служил». Услышал от майора ответ: «Мы не обязаны…». Сержант не растерялся, достал из-за пазухи вырезку из газеты с приказом: «Городские и районные военкоматы обязаны…» «Ишь ты, какие умные солдаты пошли! – улыбнулся офицер. – О приказах знают. Появится командировочная машина – отправим».

Добрался Федор Симпелев с земляком до Сыктывкара. В Верхней Максаковке у родственников напарника остановились. Паек заканчивался, работы нет. Кто-то подсказал, что в милиции есть место. Сержант пошел попытать судьбу: возьмут – не возьмут. Взяли. А после этого выяснилось, что никакого отпуска не получишь, пока год не прослужишь. Так и получилось, что домой, где ждали мать, отец и три сестры, он попал только в 1949 году.

Прогулка с воровкой

В отделе милиции исполкома Сыктывкарского горсовета Федор Симпелев прослужил 26 лет. Из этого срока почти семь лет на рынке дежурил – карманников ловил.

– Горожане боялись ходить на рынок, – вспоминает ветеран. – Там воры и жулики чувствовали себя как рыба в воде. Пришлось поработать. Потом люди удивлялись, спрашивали: куда все воришки подевались?

Много лет спустя он встретился в санатории с одним из своих «подопечных», промышлявшим в свое время кражами в Сыктывкаре. Долго его поймать не могли, пока гроза воров Федор Симпелев за дело не взялся. Злоумышленник, загнанный в буквальном смысле в угол, угрожал порезать милиционера лезвием. Но, к счастью, трагедии не случилось. Вор получил срок, который честно отбыл, и вернулся домой. Узнав милиционера, бывший карманник обратился к нему с просьбой: «Не говорите никому про мое прошлое, а то со мной в комнате никто жить не захочет. Я не ворую. Живу в Выльгорте. Приходите в гости». Бывший страж порядка дал слово молчать.

Запомнилась бывшему милиционеру известная в Сыктывкаре воровская парочка – брат с сестрой. Жили они в Лесозаводе.

– Катя была очень красивой девушкой, – говорит ветеран. – Встретил ее однажды в универмаге. «Зачем воруешь? – спрашиваю ее. – Лучше найди жениха побогаче и выйди замуж». Она в шутку ответила: «За тебя бы пошла, да ты женат!». «Если бы ты моей женой была, мы бы с тобой вместе на рынке дежурили!» – также в шутку ответил ей я. А через некоторое время Катя пришла ко мне и говорит: «Оденься в выходной день в штатское – пойдем на рынок воров ловить». Я доложил начальнику об этом предложении, он разрешил: «Иди! И жену предупреди, что с красивой девушкой под ручку будешь на рынке гулять». Пошли с Катей в условленное время на рынок. Она воров, кого знала, показала. Всех задержали.

Сами карманники уважали милиционера Федора Симпелева, признавались: «Под его неусыпным оком трудно воровать». Многие после «воспитательных» бесед со стражем порядка решали отказаться от криминального промысла.

Перед буквой закона, убежден Федор Симпелев, должны быть равны все. Поэтому он не боялся привлекать к ответственности тех, кто считал, что им многое позволено. Так, например, он приструнил жену сотрудника милиции, которая работала в комиссионном магазине и завышала стоимость уцененных товаров, рисуя на ценниках свои суммы.

Много раз ему предлагали вышестоящие должности в разных подразделениях милиции. Но он отказывался. Работать «на земле» ему всегда было гораздо интереснее, хотя где-то во многом сложнее. Хотя все сложности, признается сам ветеран, можно преодолеть, если ты верен своему делу и осознаешь его нужность.

Праздник с гармонью

В отставку старшина милиции Федор Симпелев вышел в сентябре 1974 года. Кроме медали «За взятие Будапешта» он удостоен ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны II степени. Вековой юбилей ветеран намерен встретить весело, пожелал, чтобы на торжестве обязательно присутствовал гармонист.

Наталья КРЫЛОВА

Фото пресс-службы МВД Коми и из архива Федора Симпелева