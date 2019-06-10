Фотолетопись гиганта на Вычегде

В торговом центре «Июнь» в столице Коми открылась фотовыставка, посвященная 50-летнему юбилею АО «Монди СЛПК». Особенностью выставки является интерактивность экспонируемых фото. Каждый посетитель может отправиться в виртуальное фотоприключение с помощью смартфона или планшета.

– Фотовыставка рассказывает обо всех этапах нашего производства. Эта выставка показывает наши достижения за пятьдесят лет, показывает то, как мы начинали. Я работаю на комбинате восемь лет, и мне кажется, что это много, а самому предприятию – пятьдесят, – пояснил генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер. – Мы с гордостью встречаем эту дату. Праздничные мероприятия у нас начинаются с 25 июня. 29 июня будет большой концерт на центральном стадионе. Самое главное для нас – будущее. Впереди много серьезных проектов. Мы планируем расширять производство, внедряем современные технологии, и для этого нам нужны новые знания и специалисты. Мы всегда в поиске, всегда открыты для новых талантливых сотрудников, которые помогут нам двигаться вперед еще быстрее.

Посетители выставки могут не только рассматривать фотографии, на которых запечатлены моменты истории крупнейшего в России производителя высококачественной бумаги, но и «оживлять» их. Сделать это можно благодаря специально разработанному приложению для мобильных устройств. На стенде рядом с фотографиями есть подробная инструкция. Сначала надо скачать приложение через QR-код, а потом, наведя смартфон или планшет с включенной камерой через это приложение, фото чудесным образом будет преобразовываться в видео. «Вау-эффект» от этого приложения испытали не только первые посетители выставки, но и открывший ее Клаус Пеллер.

Общаясь с журналистами, руководитель компании еще раз подчеркнул, что историю необходимо знать и помнить, но не менее важно инвестировать в будущее:

– У нас есть проект «Горизонт». Его реализацию мы начали два года назад, и еще минимум три года работы впереди. Хотим расширить производство на 10-15 процентов как непосредственно в лесу, так и на комбинате. Для нас это важно, потому что без движения вперед нельзя развиваться. Рост компании обеспечит рабочие места и социальные гарантии многим жителям республики, поэтому мы не стоим на месте.

Организаторы также подарили первым посетителям двести саженцев ели и сосны из лесопитомника Монди СЛПК в Сысольском районе. Экспозиция в ТРЦ «Июнь» будет открыта для всех желающих до конца месяца.

Ярослав СЕВРУК

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