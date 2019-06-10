Артисты из Череповца открыли «Межсезонье»

Сцена из спектакля «Мужчина при хорошей женщине».

Автор: Редактор 10.06.2019

В Сыктывкаре стартовал летний театральный фестиваль «Межсезонье». Он проводится впервые и стал в Коми одним из значимых мероприятий российского Года театра. Спектакли на фестивале покажут артисты московского театра имени Маяковского, а также коллективы из Сыктывкара, Котласа и Череповца.

С 7 по 9 июня в Сыктывкаре – на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина – выступил череповецкий камерный театр. В гастрольной афише гостей были два взрослых и один детский спектакль. Всего в Сыктывкар на поезде приехали 26 сотрудников череповецкого театра, из них восемнадцать актеров. Отдельно прибыла фура с декорациями и костюмами.

Перед спектаклями прошла пресс-конференция. Главный режиссер череповецкого театра Татьяна Макарова рассказала, что гастроли в Сыктывкаре проходят при участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности и программы «Большие гастроли». По этой же программе в конце мая в Череповце побывала труппа нашего драмтеатра. Театралы Череповца увидели трагедию «Король Лир», комедию «Горе от ума» и спектакль для детей «Сказка про чудесное огниво».

Сцена из спектакля «Старший сын».

Череповчане показали два вечерних спектакля: «Мужчина при хорошей женщине» по пьесе Робера Тома и «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова, а также спектакль для детей «Бременские музыканты».

Спектакль «Старший сын» в Череповце поставил актер и режиссер театра имени Ленсовета Олег Леваков. Исполнитель роли музыканта-кларнетиста Андрея Сарафанова актер Сергей Павлов отметил, что сыграть эту роль было его большой мечтой. Сюжет вампиловской пьесы зрители помнят по фильму 1976 года.

Сюжет спектакля «Мужчина при хорошей женщине» – расследование убийства, произошедшего в нотариальной конторе мэтра Роше – тоже хорошо известен российским зрителям по фильму режиссера Аллы Суриковой «Ищите женщину», в основу которого легла та же пьеса Тома. Как рассказала Татьяна Макарова, это первый совместный проект Камерного театра и череповецких продюсеров Олега Боркунова и Григория Веселова. Они стали инвесторами спектакля, оплатив декорации, костюмы и необходимое оборудование, а также выступили в постановке в качестве актеров.

Директор драмтеатра имени Савина Михаил Матвеев отметил, что успешная реализация федеральной программы «Большие гастроли» сделала все театры страны ближе друг другу и позволила возобновить гастрольные традиции, которые были утрачены после распада Советского союза.

Артур АРТЕЕВ

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