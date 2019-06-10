Палитра жизни Надежды Воробьевой

В Сыктывкаре представили картины старейшего «наивного» художника региона

Более пятисот картин написала самодеятельный художник из Ухты Надежда Воробьева к своим восьмидесяти четырем годам. Она самый старший и самый яркий представитель самодеятельного изобразительного искусства республики, а точнее — его наиболее ценной и актуальной части – наивного искусства.

12 июня в Национальной галерее Коми откроется ее первая персональная выставка в Сыктывкаре. На ней представлено около сорока картин, этюдов и карандашных набросков, написанных в разные годы – от первых «проб пера» до холстов, недавно снятых с мольберта.

Будущая художница родилась в 1935 году в деревне Изваиль Ухтинского района Коми АССР. В крестьянской семье ее родителей росло одиннадцать детей. Надежда любила рисовать с детства, но нужно было зарабатывать и помогать большой семье. Окончив среднюю школу в поселке Войвож, начала работать на местной машинно-счетной станции, затем стала заведующим клубом Изваиля, десять лет проработала на Дежневском заводе строительных материалов оператором пульта управления по производству кирпича. А после ухода с завода на пенсию двадцать лет трудилась ночным сторожем в ухтинском Центре коми культуры.

Мечту о художественном образовании Надежда Воробьева осуществила только в зрелом возрасте. В 1982 году она с отличием окончила факультет изобразительного искусства Заочного народного университета искусств имени Крупской.

Значительная часть картин художницы — это сложные многофигурные композиции на самые разные темы. Главные темы творчества Воробьевой – родная деревня Изваиль, ее история и люди, будни и праздники, прошлое родного района. Так, несколько ее картин посвящено первому ухтинскому нефтедобытчику Федору Прядунову. Он сыскал нефтяной ключ неподалеку от современного города Ухта, и еще в 1745 года обратился в Берг-коллегию за разрешением «завести в Пустозерском уезде при малой реке Ухте нефтяной завод». Прядунов вошел в историю как первый, кто организовал добычу ухтинской нефти и ее поставки в центральную Россию. Но спрос на нефть был невелик, а перевозка ее с Ухты в центр России обходилась дорого. Прядунов разорился и умер в долговой тюрьме. На одной картине Надежда Воробьева изобразила нефтяной завод Прядунова, на другой Прядунов сотоварищи на приеме у царицы Анны Иоановны в 1733 году, а на третьей картине – нефтедобытчик на оленях из Архангельска добирается к реке Ухта.

Есть картины, посвященные Гражданской войне в Коми крае, и участию его уроженцев в Великой отечественной войне. Очень много автобиографичных полотен. Это «Мое рождения в хлеву», «Семейная баня», «Довоенная семья», «С отцом домой» и другие.

Надежду Воробьеву знают и любят в родной Ухте, где ее руками расписан Центр коми культуры, детские сады и комнаты отдыха предприятий. Ее картины экспонировались на выставках в Москве и Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Петрозаводске. Признанием уникального дарования художницы на всероссийском уровне стало участие в Международном фестивале наивного искусства «Фестнаив-2010» и «Фестнаив-2017» (Москва).

Артур АРТЕЕВ

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