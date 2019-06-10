Оглашен приговор по «делу Гайзера»

10 июня Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор фигурантам так называемого «дела Гайзера». Напомним, на скамье подсудимых оказались высокопоставленные чиновники из Коми, в том числе и бывшие главы республики Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов, а также известные в регионе бизнесмены. Они обвинялись в совершении коррупционных преступлений, в том числе в создании организованного преступного сообщества.

Как сообщает ТАСС, суд признал подсудимых невиновными в создании организованного преступного сообщества, но счел доказанной их вину в коррупционных преступлениях, в том числе, в получении взяток.

Вячеслав Гайзер приговорен к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 160 миллионов рублей.

По информации агентства БНК, бывший заместитель главы республики Алексей Чернов приговорен к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов. Кроме того, ему на четыре года запретили занимать руководящие должности.

Владимир Торлопов приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Бывшего главу республики взяли под стражу в зале суда.

Экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель получил шесть лет в колонии общего режима, также он должен заплатить штраф в 500 тысяч рублей.

Бывший начальник управления информации администрации главы и правительства Коми Павел Марущак приговорен к пяти годам и восьми месяцам в колонии общего режима.

Другие фигуранты «дела Гайзера» получили сроки от пяти лет лишения свободы условно до восьми с половиной лет в колонии общего режима.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото БНК