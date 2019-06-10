Увлекательная экология детям

Книга для детей и взрослых «Увлекательная экология, или Эффект бумеранга» была подготовлена и издана в Коми республиканской типографии. Ее общероссийская презентация прошла 4 июня на Красной площади в Москве. Через три дня после этого книжку представили в столице Коми – в Национальной детской библиотеке имени Маршака.

Красочное научно-популярное издание отличается удобным для пользования форматом: его легко читать, воспринимать и брать с собой. Оно уникально и по современному уровню исполнения, и по набору тем, и по емкости и способам подачи материала. Книга будет интересна широкому кругу читателей – от дошкольников до пенсионеров.

На 72 страницах книги множество красочных рисунков. Издание состоит из пяти частей, в которых рассказывается о науке экологии. Каждая часть могла бы стать самостоятельным изданием. В книге нового поколения на экологическую тематику учтено содержание школьных учебников и рекомендации педагогического и научного сообществ. Она построена на подаче материалов повышенной сложности в стилистике «клиповой» культуры, предполагающей высокую скорость обработки поступающих сведений и важность образного восприятия. К тому же книга «оживает» и говорит с помощью специального приложения, установленного на гаджетах.

Главная цель книги отвечает одной из наиболее актуальных и важнейших социальных задач, обозначенных на правительственном и общественном уровне нашей страны – изменение в позитивном направлении экологическое сознание и поведение людей. Книга побуждает заняться экологическим самообразованием и самовоспитанием.

Генеральный директор Коми республиканской типографии, член Общественной палаты России Анна Чуракова рассказала читателям Маршаковки о том, как возникла идея книги:

– Примерно три года назад дочка спросила у меня: «Хорошая у нас экология или плохая?». Я задумалась: можно ли назвать ее хорошей или плохой? Плохой может быть экологическая ситуация, но не сама экология. Я решила, что нашим детям необходима книга об этой науке.

Авторы книги – руководитель издательских проектов типографии Наталья Мельникова и учитель биологии, победитель конкурсов учителей Российской Федерации и Республики Коми Наталья Герасименко. Рисунки и оформление выполнила художник-дизайнер типографии Елена Сокерина.

– Работа над книгой началась в 2017 году, – рассказала Наталья Мельникова. – Была создана группа экспертов. Мы понимали, что придется работать с огромным массивом информации, из которого надо выбрать то, что войдет в книгу. Затем подключился иллюстратор и коллектив полиграфистов.

По словам Наталье Герасименко, в создании книги ей помог опыт преподавателя биологии в лицее при СГУ.

– Я понимала, как доносить информацию до детей, сохраняя научную основу, – рассказала биолог. – Книга включает сведения о географии, биологии, химии и экономике. Соавтор просила писать проще, в то же время не допуская примитивизма. Фотосинтез и другие термины в книге понятны школьникам.

Министр природных ресурсов Роман Полшведкин отметил, что новое издание должно стать настольной книгой наших депутатов и министров. Он сказал, что готов приобрести для работы часть тиража.

Представитель российского экологического общества Татьяна Плато отметила, что книга уже известна в более чем в 60 субъектах Российской Федерации.

– Эта книга просто влюбляет в себя, – отметила эколог. – Это прорыв в экообразовании и экопросвещении. Эта книга станет важным методическим пособием для учителей в школах по всей стране.

«Увлекательная экология, или Эффект бумеранга» – партнерский проект с Российским экологическим обществом. Она одобрена Общественной палатой страны и Федеральным детским эколого-биологическим центром.

В экспертный совет вошли председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, доктор биологических наук, директор Института биологии Коми научного центра УрО РАН Светлана Дёгтева, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин и ведущий методист Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Маршака Светлана Залесская.

Завершая презентацию, Анна Чуракова поделилась с читателями Маршаковки идеями по созданию новых книг по экологии. В частности, в планах детский вариант «Красной книги Коми», а также издание, посвященное рыбам и прочим обитателям наших северных рек и озер.

Артур АРТЕЕВ

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