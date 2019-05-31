Селекционные удары «Строителя»

В период хоккейного межсезонья руководство бенди-клуба «Строитель» из Сыктывкара продолжает работу по точечному усилению команды. На позиции покинувших ряды «Строителя» игроков планомерно подбирают новобранцев. Ход этой работы «Республике» прокомментировал главный тренер клуба, а с недавних пор еще и рулевой сборной России Павел Франц.

Сыктывкарские хоккеисты приступят к тренировочному процессу с 1 июля, но уже сейчас корреспондент «Республики» то и дело встречает игроков у центрального стадиона. Они поддерживают форму, несмотря на период отпусков. В основном это, конечно, местные воспитанники, так как приезжие предпочитают возвращаться в родные регионы. Не так давно у стадиона удалось пообщаться с молодым вратарем клуба Макаром Екишевым. Голкипер стал одним из тех, с кем руководство команды продлило контракт, он настроен по-боевому и с нетерпением ждет первых официальных тренировок. Руководство команды также продлило трудовые отношения и с другим местным воспитанником – Артемом Лихачевым. Напомним, что гол перспективного полузащитника стал победным, когда на старте минувшего сезона «Строитель» одолел кемеровский «Кузбасс» со счетом 2:1.

В то же время команду покинули вратарь Денис Гутаренко, полузащитники Евгений Леухин и Никита Свиридов, защитник Максим Немцев и нападающий Денис Садаков. А пополнили ряды «Строителя» полузащитники Вадим Русин (прошлый сезон провел в архангельском «Воднике»), Роман Фролов (перешел из ХК «Динамо-Казань»), Дмитрий Фефелов (ранее играл в «Уральском трубнике»), а также нападающий Дмитрий Вахрушев (выступал за «Динамо-Казань»). Не так давно стало известно, что в числе новичков оказался и воспитанник красногорской школы хоккея, чемпион мира среди юниоров 2009 года полузащитник Геннадий Бочкарев.

– Идет селекционная работа, сложный рабочий процесс. Вот решил вернуться в Финляндию Денис Садаков (воспитанник кировской школы хоккея переходил в «Строитель» из финского «Акиллеса» – авт.), нам понадобилось усиление на его позицию. Причем теперь команда уже не в том статусе, что приходится самим упрашивать игроков к нам идти. Все увидели, что клуб прогрессирует в суперлиге и ребята в команде прогрессируют, посмотрите, как Владимир Власюк прибавил, Лихачев, наш местный воспитанник. Поэтому многие сами звонят, интересуются тем, есть ли места в команде. Понятно, что исходим из тех финансовых возможностей, которые у нас есть, но тем не менее мы выбираем, – рассказал изданию Павел Франц.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»