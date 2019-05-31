Особые дети осилили ГТО

Впервые в столице Коми люди с ограниченными возможностями смогли попробовать силы в выполнении нормативов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Испытания прошли около пятидесяти воспитанников специальной коррекционной школы-интерната №3 в возрастной группе от 10 до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, долгое время не удавалось утвердить на федеральном уровне нормативы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. До этого нормативы принимали, но в тестовом режиме. Совсем недавно их официально утвердили. Особенные дети во время тестирования показали себя в подтягивании из виса на высокой перекладине, в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, наклоне вперед из положения сидя на полу с прямыми ногами, прыжке в длину с места толчком двумя ногами и других. Пройти все испытания с легкостью у школьников пока не получилось, несмотря на двухмесячную подготовку на уроках физкультуры. Но это не беда, отмечают судьи, у ребят еще все впереди.

Остальные муниципалитеты Коми уже получили рекомендации провести аналогичные мероприятия на местном уровне.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы министерства спорта Коми