Квартирный вопрос в разрезе муниципалитетов

Республике Коми необходима целевая государственная программа по строительству жилья для малообеспеченной категории населения. Такая идея из уст сразу нескольких докладчиков прозвучала в ходе заседания Совета руководителей Советов Республики Коми, состоявшегося на площадке регионального парламента.

В Коми очень много ветхого и аварийного жилья, требующего расселения. Из 20,9 тысячи домов 46 процентов (9601 дом) построены в период с 1946 по 1970 год, 45 процентов (8938 домов) – с 1971 по 1995 год. С износом от 31 до 70 процентов эксплуатируется 11 811 многоквартирных домов (58 процентов), с износом свыше 70 процентов – 2389 МКД (12 процентов). Обязанность властей – переселить людей из аварийного жилфонда, предоставив взамен пригодное для проживания. В основном обновление муниципального жилого фонда происходит за счет участия муниципалитетов в программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но, как правило, новое жилье тут же приватизируется и переходит из муниципального жилфонда в частный.

По данным министерства строительства и дорожного хозяйства региона, на 1 января 2018 года в Коми на учете на получение жилых помещений числилось 14,3 тысячи семей. Самая длинная очередь в Сыктывкаре – 5403 семьи. В позапрошлом году улучшили свои жилищные условия 1326 семей. Статистику озвучила первый замминистра ведомства Ирина Круглова, отметив, что количество нуждающихся в жилье по договорам социального найма и по договорам найма специализированных жилых помещений практически не снижается, очередь движется крайне медленно.

Такая же ситуация с жильем для детей-сирот – выделяемых муниципалитетам субвенций на эти цели хронически не хватает. Поэтому достигнув возраста 18 лет, когда наступает право на получение жилого помещения, сироты обращаются в суды, которые удовлетворяют их иски и выносят решения, обязывающие администрации городов и районов предоставить истцам квартиры. А поскольку свободного жилья нет и решения в срок не выполняются, на муниципалитеты налагают значительные штрафы. К этому добавляется большое количество судебных издержек – расходы на услуги представителя в суде, аренда жилья для сирот, компенсация за несвоевременное исполнение судебного решения.

При этом, как отметила Ирина Круглова, законодательством Коми не предусмотрена компенсация понесенных органом местного самоуправления расходов, связанных с недостаточным финансированием переданного государством полномочия по обеспечению жильем детей-сирот.

Выступившие следом представители муниципалитетов привели местную статистику. Глава – председатель совета Усть-Вымского района Дмитрий Перегудов сообщил, что в их муниципалитете на учете числится 405 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и это без учета детей-сирот. За последние пять лет власти смогли предоставить квартиры всего в 15 случаях, в основном когда муниципальное жилье освобождалось в результате смерти одинокого нанимателя.

В Микуне очередники стали массово подавать в суды на администрацию городского поселения, и в результате сумма взыскания за три года составила 44,8 миллиона – почти годовой бюджет Микуня.

Детей-сирот в Усть-Вымском районе, нуждающихся в жилье, по данным на 1 января 2019 года, 78 человек. Чтобы эта очередь двигалась быстрее, необходимо более 80 миллионов рублей субвенций. Поэтому глава Усть-Вымского совета озвучил два предложения: разработать целевую республиканскую программу по строительству жилья для малообеспеченных граждан и изыскать правительству региона возможность увеличить финансирование муниципалитетов для приобретения жилья детям-сиротам.

В Ухте, как рассказал председатель совета городского округа Григорий Коненков, из стоящих на учете двух с половиной тысяч семей в прошлом году только два семейства получили денежную выплату на приобретение жилья. В городе 17 домов, признанных аварийными, не вошли в программу переселения, и сейчас судами вынесено уже десять решений, по которым администрация обязана предоставить людям квартиры во внеочередном порядке. А таких помещений, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам, в городе нет.

В прошлом году объем субвенций Ухте на приобретение жилых помещений для детей-сирот составил 15,5 миллиона рублей, на эти деньги приобрели 14 помещений, тогда как в очереди числилось 163 человека. В этом году очередь выросла до 200 человек, а субвенций выделено 30 миллионов, что позволит приобрести 29 жилых помещений.

Парламентарии об этой проблеме знают не понаслышке, ведь, как отметила председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, обращений от граждан поступает множество, часто люди обращаются к депутатам в последней надежде.

Вышедший на трибуну депутат, экс-омбудсмен Леонид Вокуев поведал, как к нему на прием пришла 82-летняя женщина, которая с 1997 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. Она живет в ветхом деревянном доме, где нет ни горячей воды, ни ванны, зато водятся крысы. Чтобы уберечься от этих тварей, вечером рядом с кроватью ей приходится ставить капкан.

Сейчас пожилая сыктывкарка числится в списке очередников под общим номером 3734, а в списке взыскателей по судебным решениям – под номером 73. Но администрация столицы региона просит отсрочки исполнения решения суда до 2020 года.

В целом в республике в очереди на получение жилья по договорам социального найма стоит около 10 тысяч граждан, в основном пожилых и малообеспеченных. К сожалению, как констатировал депутат, решения судов в пользу истцов отнюдь не гарантируют их исполнения из-за отсутствия средств у муниципалитетов. В итоге судебные приставы взыскивают штрафы. Общий размер штрафных санкций для муниципалитетов – около 140 миллионов рублей. Получается замкнутый круг: штрафы за то, что не хватает средств на обеспечение жильем, увеличивают и без того огромные долги органов местного самоуправления. Все потому, что в городах и районах не строится муниципальное жилье и нет свободных жилых помещений. Леонид Вокуев напомнил, что раньше проблема была не столь масштабной, поскольку администрация забирала на свои нужды у застройщиков до 10 процентов возводимого жилья. Сейчас такое невозможно, но почему бы не договориться о выделении квартир строительными компаниями, снизив плату за земельные участки под застройку или даже предоставив земли бесплатно, предложил парламентарий.

Коллеги поддержали выступающего: республиканский бюджет выходит на профицит, и значит, появляется возможность выделять средства на возведение нового жилфонда и тем самым полностью ликвидировать очереди и решить проблему исполнения судебных решений. Прозвучало предложение за лето подготовить все предложения по этому вопросу и до 1 октября вынести на рассмотрение правительства и Госсовета.

В свою очередь власти столицы обещают решить проблему за счет собственной инвестиционной программы. Как сообщила председатель совета Сыктывкара Анна Дю, на 2019 год предусматривается выделить 50 миллионов рублей, в 2020-м – 154 миллиона, в 2021-м – 162 миллиона рублей. Сейчас столичным властям предъявлен 121 исполнительный судебный лист, и это не считая исков от детей-сирот. Необходимо построить или приобрести 4 300 квадратных метров жилья для граждан, добившихся положительных решений судов.

В соседнем Сыктывдинском районе в очереди на жилье стоит 144 ребенка-сироты. Долг только по таким судебным искам – более пяти миллионов рублей. На органы местного самоуправления налагается административное наказание – 30 тысяч рублей штрафа за каждое обращение в суд.

– Необходимо на уровне правительства Российской Федерации менять закон об обеспечении детей-сирот жильем. Раз это дети государственные, государство должно отвечать за них. Муниципалитеты получают жалкие деньги на исполнение возложенных на них полномочий. Мы используем то, что дает нам правительство России. Почему в судебных инстанциях однобоко рассматривается этот вопрос? Это выглядит как наказание муниципалитетов, – эмоционально высказалась глава муниципального района «Сыктывдинский» – председатель совета района Светлана Савинова.

Еще один участник обсуждения – председатель Молодежного парламента Республики Коми Александр Лебедев предложил обратить внимание и на молодое поколение, чья жилищная проблема стоит не менее остро. Здесь совершенно иные подходы, поэтому было бы полезно изучить опыт других регионов, прежде всего Белгородской области, где успешно реализуется региональная программа «Доступное жилье».

Белгородское правительство запустило проект «Новая жизнь», главная цель которого – помочь молодым специалистам и семьям приобрести жилье по доступным ценам и на льготных условиях. Региональный и муниципальный бюджеты выделяют под застройку финансирование, деньги перечисляются жилищно-строительному кооперативу, который выступает оператором проекта. Туда же поступает первоначальный взнос от молодых семей – 30 процентов. При строительстве используются типовые проекты МКД, что значительно удешевляет стоимость жилья. До момента сдачи дома выплаты не производятся, а затем идут равные ежемесячные платежи под три процента годовых. Таким образом, средняя цена квартиры для молодой семьи – 1,2 миллиона рублей (площадь – 33 квадратных метра, цена квадратного метра – 36 тысяч рублей).

По итогам обсуждения участники приняли документ с рекомендациями правительству Коми. В списке предложений – рассмотреть вопрос о разработке и принятии республиканской государственной программы о строительстве жилых помещений специализированного жилищного фонда; существенно увеличить финансирование на реализацию закона Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» в 2019 и 2020 годах; предусмотреть в республиканском бюджете дополнительное финансирование на исполнение вступивших в силу судебных решений, обязывающих обеспечить жильем детей-сирот; рассмотреть возможность применения опыта Белгородской области по строительству жилых помещений за счет регионального бюджета и предоставлению возможности нуждающимся приобрести их по себестоимости в рассрочку с переплатой три процента годовых. Кроме того, парламентарии предлагают подготовить законодательную инициативу по внесению изменений в федеральное законодательство в части предоставления (продажи без торгов, передачи в собственность бесплатно, в безвозмездное пользование) земельных участков застройщикам многоквартирных домов с условием последующей передачи в муниципальную собственность части квартир в указанных домах. Органам местного самоуправления рекомендовано активизировать поиск и привлечение различных источников финансирования строительства и реконструкции муниципального жилья.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru