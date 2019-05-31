На пороге «цифровой эры»

В понедельник Республика Коми полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание: аналоговый сигнал в регионе отключат 3 июня. В этот же день на «цифру» перейдут еще 35 регионов России.

Накануне этого события администрация главы Коми провела пресс-конференцию, в которой приняли участие заместитель начальника управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Кристина Майнина, директор филиала РТРС «РТПЦ РК» Сергей Колпаков, начальник отдела адресной помощи министерства труда, занятости и социальной защиты республики Наталья Зубова.

По словам Сергея Колпакова, отключение аналогового цифрового вещания тех каналов, которые входят в состав первого и второго мультиплексов, произойдет 3 июня в девять часов утра по московскому времени. В течение недели, до 10 июня, на экранах телеприемников в Коми будет транслироваться заставка с информацией о том, что необходимо сделать телезрителям, чтобы перейти на просмотр цифрового телевещания. Также на заставке будет указан телефон региональной горячей линии, по которой можно получить подробную консультацию.

Для приема цифровых каналов нужна дециметровая или всеволновая антенна, телевизор должен поддерживать стандарт

DVB-T2. Если такой поддержки нет, дополнительно понадобится цифровая приставка с поддержкой этого стандарта (розничная цена – от 990 рублей). Консультацию по подключению к сигналу цифрового ТВ можно получить на горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте смотрицифру.рф.

Кристина Майнина отметила, что тем, кто не может сам подключиться к цифровому телевидению, помогут волонтеры. Заявку можно оставить по телефону республиканской горячей линии 8-800-200-82-12. Квалификации «цифровых» добровольцев в большинстве случаев достаточно для выполнения этой несложной задачи, но, если вдруг они сталкиваются с серьезными техническими сложностями, к решению проблемы подключаются профильные специалисты из Центра информационных технологий РК и РТПЦ. По информации МФЦ региона, с начала работы горячей линии поступило 1154 звонка, 478 заявок передано волонтерам. При этом по мере приближения даты отключения аналогового телевидения количество звонков и заявок растет. Пик звонков и заявок, по прогнозам специалистов, придется на 3-5 июня.

Около половины звонков на горячую линию поступает из Сыктывкара, в столице Коми работают уже полсотни волонтеров, возможно, в понедельник и вторник подготовку пройдут новые добровольцы. Активно интересуются грядущим переходом на цифру жители Воркуты и Ухты. Жители сельских районов звонят нечасто, по мнению Кристины Майниной, это связано с тем, что в Коми многие сельчане имеют комплекты спутникового телевидения, соответственно, для них 3 июня никаких изменений не произойдет.

В населенных пунктах, которые находятся вне зоны охвата цифрового вещания (а таких в Коми более 200), будет транслироваться заставка с информацией о том, что зрителям необходимо осуществить переход на спутниковый прием телевещания. Для жителей этих населенных пунктов предусмотрены специальные условия приобретения комплекта спутникового телевидения по льготной цене в 4,5 тысячи рублей. Предусмотрен вариант выполнения коллективных заявок жителей труднодоступных населенных пунктов с помощью администраций муниципалитетов. Оборудование закупается для всех желающих жителей, одновременно доставляется в населенный пункт, его сразу же подключает специалист.

Больше всего домохозяйств, находящихся вне зоны доступа цифрового телевидения и пока не охваченных спутниковым телевидением, в Корткеросском районе, немало их в Сысольском и Сосногорском районах. Кристина Майнина сообщила, что ситуация отслеживается, каждый день таких домохозяйств становится меньше, люди активно подключают спутниковое телевидение.

Наталья Зубова напомнила, что правительство региона приняло решение оказать материальную помощь на приобретение и установку комплекта спутникового оборудования пенсионерам (мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), получающим региональную социальную доплату к пенсии, а также малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые живут в населенных пунктах, находящихся вне зоны приема цифрового телевидения. Материальная помощь предусмотрена в размере фактических затрат, но не более 5000 рублей. Предоставляется она единовременно на одно жилое помещение, если комплект спутникового оборудования приобретен и установлен в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Потенциальные получатели материальной помощи могут обратиться в МФЦ или в центр по предоставлению госуслуг по месту жительства.

– На сегодня только два заявителя претендуют на получение этого вида соцпомощи. Мы прогнозируем, что владельцы семисот домохозяйств могут обратиться за получением материальной помощи. Денежных средств достаточно, – заверила Наталья Зубова.

Переход на цифровое телевидение предполагает бесплатный доступ к двадцати телеканалам практически в любом уголке страны. В списке федеральных каналов, которые можно бесплатно смотреть в цифровом формате, находятся Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр, Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. К ним добавляются три радиоканала.

Как показала прямая линия, состоявшаяся в Общественной приемной главы республики, жителей Коми интересует вопрос, зачем вообще нужен переход на цифровое телевидение. Основные преимущества известны: сейчас все население страны может смотреть бесплатно двадцать телевизионных каналов в цифровом качестве с хорошим стереозвуком. А еще девять лет назад 27 процентов жителей России имели возможность смотреть бесплатно один-два телевизионных канала, 44 процента – не более четырех телевизионных каналов.

Кроме того, переход на цифровое телевидение – общемировая тенденция. Все больше стран отказываются от аналогового вещания, признавая ощутимые технические преимущества цифрового сигнала. По информации РТРС, к настоящему времени почти вся Западная Европа, Скандинавские страны, США, некоторые государства СНГ и Латинской Америки уже перешли на цифровое эфирное вещание. По данным Международного союза электросвязи, переход на цифровое телевидение уже завершен в 74 странах, в 62 он продолжается.

В России первые объекты цифровой инфраструктуры были запущены в Хабаровском крае. Одним из них стала передающая станция в поселке Ванино на побережье Тихого океана, открытая 27 декабря 2010 года. 22 декабря 2018 года на базе Северного флота ВМФ России в поселке Видяево Мурманской области запущен последний, 5040-й по счету, объект цифрового эфирного вещания в стране. Этот запуск стал финальным аккордом в создании беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта по строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания.

90 процентов средств, потраченных на строительство цифровой инфраструктуры, было направлено на обеспечение цифровым телесигналом граждан России, проживающих в малых населенных пунктах и удаленных районах (это 40 процентов населения страны). На данный момент 98,4 процента жителей РФ имеют возможность эфирного приема двадцати цифровых телеканалов свободного доступа в местах постоянного проживания. Граждане, проживающие вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом (1,6 процента населения), могут бесплатно смотреть двадцать телеканалов в цифровом качестве посредством спутникового вещания. Таким образом, обеспечен единый телевизионный стандарт для жителей как крупных городов, так и малонаселенных территорий.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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