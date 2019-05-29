Восстановлена «дорога жизни» к поселку Том

В Ижемском районе по поручению Сергея Гапликова восстановлен мост, разрушенный во время весеннего паводка.

Строительство временной переправы через реку Вылыс-Койю на ухтинском участке дороги Том – Керки было завершено 28 мая. Уже вечером по новому мосту проехали первые машины с продовольственным грузом для сельского поселения «Том».

В начале мая в результате подъема паводковых вод деревянный мост был разрушен. Из-за высокого уровня воды в реке восстановить переправу в ближайшие сроки не представлялось возможным. О ситуации был проинформирован глава Коми Сергей Гапликов. На период отсутствия автомобильного сообщения в сельском поселении имелся необходимый запас продовольствия, свежие продукты небольшими партиями завозились на лодках.

В конце прошлой недели уровень воды спал. 26 мая к восстановлению переправы приступила бригада местного предпринимателя Владимира Сосновщенко, которая всего за три дня обустроила временный мост.

Сейчас режим ЧС местного значения в сельском поселении «Том» отменен, введен режим повседневной деятельности.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru