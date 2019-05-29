Первенцы тепличного комплекса

В тепличном комплексе «Сосногорский» выросла первая, пробная партия огурцов. В продажу они не попадут, их предназначение – пройти экспертизу качества. А на прилавках магазинов овощи из Сосногорска появятся ближе к осени.

Решение строить один из самых северных в России тепличных комплексов приняли около трех лет назад. 7 декабря 2017 года была забита первая свая ТК «Сосногорский», в мае 2018-го начали возводить металлоконструкции для будущих теплиц, летом теплицы остеклили, построили энергоцентр, другие технические помещения. А ровно через год после первой сваи теплицы получили полное право называться таковыми – в них подали тепло. Потом завершалась установка оборудования, в теплицах укладывали полы, наконец, в марте были высажены первые 200 пробных саженцев сорта «Директор».

Изначально планировалось, что высадка произойдет еще в конце 2018 года, но из-за непредвиденных обстоятельств, связанных в том числе с поставками импортного оборудования, сроки сдвинулись. Впрочем, реализация таких колоссальных проектов, которые зависят от сотен разных факторов, почти никогда не проходит абсолютно гладко. А этот проект по меркам северной республики – колоссальный: площади теплиц составляют 11 с половиной гектаров, это больше 110 тысяч квадратных метров, строительство, закупка оборудования и прочее обошлось примерно в 3,6 миллиарда рублей.

27 мая из Сосногорска пришли вести, что первый урожай поспел, огурцы появились, в том числе и на именном растении, высаженном министром сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолием Князевым.

Как сообщает пресс-служба министерства, основные посевы огурца запланированы на июль, урожай в продажу поступит ближе к осени. В конце июня в теплицах посеют огурцы.

Одна из главных задач тепличного комплекса – снабжать северян свежими овощами и зеленью в сезоны, когда на прилавках такой продукции становится мало. Летом, в начале осени в Коми, конечно, завозят много огурцов и помидоров из южных регионов, где они спокойно растут в открытом грунте. Но уже к концу октября выбор таких овощей становится куда меньше, к тому же и цены на них растут. В Сосногорске их можно успешно выращивать и в зимние месяцы, когда на улице холодно и светло считанные часы, – это экономичные по энергетическим затратам теплицы пятого поколения с системой Ultra clima, которая помогает нивелировать перепады температур от жарких до очень холодных. По словам инвестора проекта, члена совета директоров компании «Теплицы регионов» Дмитрия Тулякова, изначально такая система разрабатывалась для американской Калифорнии, где, наоборот, очень жарко, а потом ее переработали для северных территорий. За десять лет, которые эта система внедряется в разных странах мира, она показала очень хорошие результаты. Подобных комплексов в России пока очень мало.

Анатолий Князев отметил, что проект ТК «Сосногорский» имеет стратегическое значение, поскольку обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет, даст новые рабочие места, повысит продовольственную безопасность региона.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено ТК «Сосногорский»