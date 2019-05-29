Мусорные полномочия: кто за что отвечает в сфере обращения с ТКО

Из-за пробелов в законодательстве и непроработанности нормативных актов муниципалитеты Коми и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами до сих пор разбираются с полномочиями. На местах не всегда понимают, кто за что отвечает, и, бывает, перекладывают ответственность друг на друга. Поэтому одной из тем повестки очередного заседания Совета руководителей Советов Республики Коми стал вопрос о разграничении полномочий в области обращения с ТКО.

Самые острые проблемы систематизировала и представила в своем докладе замминистра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Анна Тюрнина, разъяснив руководителям органов местного самоуправления, за что именно отвечают муниципалы.

Первое – это контейнерные площадки. Местные власти должны утвердить реестры мест накопления ТКО и схемы их размещения. В соответствии с этими реестрами и схемами работает региональный оператор «Ухтажилфонд». Схема должна постоянно актуализироваться, чтобы все новые площадки «встраивались» в маршруты мусоровозов. По данным министерства, в республике более девяти тысяч контейнерных площадок и требуется еще четыре тысячи. Есть и бесконтейнерный сбор, его тоже надо учитывать в схеме.

А вот контейнерами должен обеспечивать регоператор, их приобретение заложено в тарифе, правда, лишь в той степени, в какой позволяет финансирование. Силами «Ухтажилфонда» установлено 210 контейнеров, что составляет всего пять процентов от потребности. В первую очередь их распределяют в муниципалитеты, где самая сложная ситуация.

Анна Тюрнина предложила муниципалитетам тоже не оставаться в стороне и задействовать иные источники привлечения средств на покупку контейнеров, например, «Народный бюджет» и проект «Формирование комфортной городской среды».

Другая головная боль муниципалитетов – несанкционированные свалки, которых накопилось до реформы огромное количество. Ликвидировать их должен тот, на чьей земле они устроены. В большинстве случаев это обязанность местных властей, но денег не хватает, и свалки ликвидируются медленно. Конечно, было бы логично, чтобы этой проблемой также занимался региональный оператор, но опять-таки средства на такие его функции не заложены. Однако, по словам Анны Тюрниной, вопрос сейчас прорабатывается на региональном и федеральном уровнях.

До сих пор у сторон нет четкого понимания, кто должен заниматься подбором мусора, который валяется рядом с контейнерами. Регоператор заявляет, что при погрузке отходов все, что вывалилось из контейнеров, его работники подбирают, а муниципалитеты пеняют на некачественную работу организации. Причина, впрочем, понятна – нехватка контейнеров. По мнению замминистра, было бы эффективнее, если бы за подбор мусора тоже отвечал региональный оператор, для чего необходимо эти расходы учесть в тарифе.

В обязанности муниципальных властей также входят замеры образования ТКО и их дифференциация, чтобы откорректировать нормативы накопления отходов. В том числе надо учесть специфику малого бизнеса и провести соответствующие уточнения по оплате за вывоз мусора.

Со 2 июля произойдет очередное повышение тарифа за вывоз мусора на 2,4 процента. Как пояснила Анна Тюрнина, повышение не превысит предельных индексов и вызвано ростом цен на бензин.

В совместном ведении рег-оператора, органов местного самоуправления и исполнительной власти находится организация раздельного сбора мусора. Здесь проблема тоже в нехватке специальных контейнеров и площадок для них. В качестве положительного примера были названы Сыктывкар и Усть-Куломский район. Выступившая чуть позже глава совета Сыктывкара Анна Дю сообщила, что в столице действует 131 контейнер для раздельного сбора отходов, собрано 40 тонн макулатуры и 75 тонн пластика. Отходы перерабатываются в Сыктывкаре или отправляются за пределы Коми.

В завершение своего выступления Анна Тюрнина сообщила, что деятельность органов местного самоуправления будет в том числе оцениваться и по качеству организации работы по обращению с ТКО. Будут учитываться наличие утвержденных схем размещения площадок накопления отходов и их актуализация, наличие площадок для раздельного сбора мусора, отсутствие у муниципальных бюджетных организаций задолженности за вывоз мусора и наличие заключенных этими организациями договоров на обслуживание региональным оператором.

Галина ВЛАДИС

Фото Трофима МЯНДИНА