Уважаемые ветераны и военнослужащие пограничных войск!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Во все времена защищать границы Отечества было делом ответственным, почетным и опасным. Ваша служба требует профессионализма, собранности, мужества, отваги, способности в случае необходимости принять на себя удар врага.

В наше время пограничные войска продолжают оставаться надежной защитой и щитом границ России. Благодаря вашей службе жители чувствуют себя в безопасности. Мы гордимся героизмом военнослужащих, которые с честью самоотверженно выполняют свой долг и стоят на страже рубежей нашей Родины.

Отдельные слова благодарности адресуем в этот день уважаемым ветеранам, которые служат примером доблести и отваги для молодых военнослужащих и подрастающего поколения.

С праздником вас! Крепкого здоровья, мирного неба и спокойной службы.

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми