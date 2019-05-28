Уважаемые ветераны и военнослужащие пограничных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!

Это праздник преданных и бесстрашных защитников страны, с честью выполняющих свой долг перед Родиной. Служить на границе почетно, но в то же время опасно и трудно. Пограничники – это смелые и сильные духом люди, в любой момент готовые встретиться с опасностью. Благодаря таким воинам наша страна находится под надежной защитой.

Мы гордимся уроженцами Республики Коми, ветеранами пограничной службы, которые с честью выполнили свой долг, решая крайне важные задачи для государства по защите интересов России. Сегодня это дружное, крепкое братство со своими традициями и пример для подрастающих мальчишек.

Дорогие ветераны и военнослужащие! От всей души благодарю вас за добросовестную службу и большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Желаю вам и вашим родными здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми