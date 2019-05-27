Летняя кампания подорожала

На отдых детей в бюджете Коми заложили больше средств

1 июня у большей части школьников республики начинаются каникулы. Как и где проведут их дети, обеспечена ли их безопасность в летний сезон – обсуждалось на заседании правительства региона.

Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова заметила, что когда родители отправляют ребенка в летний лагерь, то для них главное – его безопасность во время отдыха. Причем безопасность во всех смыслах: защита от пожара, нормальный психологический климат – а это зависит от уровня подготовки вожатых и персонала, выполнение санитарных и медицинских требований, в том числе в части питания. Наконец, инфраструктурная безопасность, то сеть состояние жилых корпусов, мест общего пользования, игровых площадок. Как позже отметил глава Коми Сергей Гапликов, по последнему пункту порядок должен быть не только в летних лагерях, нужно проверить, в каком состоянии все игровые и спортивные площадки в городах и селах. Не секрет, что зачастую такие объекты через несколько лет без ухода превращаются в места весьма опасные – остатки старых горок, торчащая арматура от старых спортивных снарядов и качелей и т.д.

По данным минобраза Коми, количество детей в регионе, попадающих под программы организованного детского отдыха, с каждым годом растет. В 2015 году было 47 процентов, в прошлом – уже 52 процента.

– Сейчас в республике проживает 107 556 детей школьного возраста. В 2019 году мы планируем выйти на показатели прошлого года и организованными формами отдыха охватить 56 тысяч детей (52 процента общего количества детей школьного возраста), в том числе 16,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – пояснила Наталья Якимова. – По путевкам на условиях софинансирования из республиканского бюджета отдохнут 13 тысяч детей. На базе государственных образовательных учреждений для двух тысяч детей откроются лагеря. Более тысячи юных спортсменов смогут оздоровиться в лагерях, организованных на базе учреждений спорта. В ряде муниципалитетов градообразующими предприятиями, частными и общественными организациями отдых детей организуется как на территории города/района, так и за пределами республики, планируемый охват – более двух тысяч детей. В профильных сменах федерального и всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена» примут участие около 300 детей.

12 300 детей, по словам министра, в этом году будут отдыхать на Черном и Азовском море, на базах средней полосы, 6470 – в лагерях на территории Коми. Порядка 37 500 школьников, по планам, должны провести часть лета на площадках с дневным пребыванием, в лагерях труда и отдыха. Кроме всего вышеперечисленного, 72 тысячи детей намерены охватить другими формами летнего досуга. В частности, более десяти тысяч подростков поедут на спортивные сборы или будут участвовать в спортивно-массовых мероприятиях. Учреждения дополнительного образования организуют различные образовательные слеты, экспедиции, военно-полевые и учебные сборы.

Не останутся в стороне от детского досуга музеи, библиотеки, ДК и другие учреждения культуры. Группы кратковременного пребывания откроются и на базе учреждений соцзащиты. Более восьми тысяч школьников войдут в летние трудовые отряды. Кроме того, по линии республиканского мин-здрава более трех тысяч детей получат путевки в санатории.

В бюджете Коми на организацию отдыха и оздоровления детей в этом году заложено 338,2 миллиона рублей, в прошлом году было 303,6 миллиона. 8,7 миллиона рублей из бюджета предназначены для укрепления материально-технической базы республиканских лагерей. Из бюджетов муниципальных образований выделено 23,9 миллиона рублей на организацию малозатратных форм отдыха. Также на нынешнюю летнюю кампанию планируется привлечь 185 миллионов из внебюджетных источников. В целом в нынешнем году на летнюю детскую кампанию выделено на 7,3 процента средств больше, чем в прошлом. Связано это в том числе с тем, что увеличилась стоимость путевок в лагеря. При этом в приоритете у регионального правительства организация отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки таким выделяются бесплатно, родителям нужно лишь заплатить десять процентов от стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Сергей Гапликов отметил, что одна из важнейших задач правительства на предстоящие месяцы – сделать все, чтобы дети провели лето качественно и безопасно. А все мероприятия по записи в лагеря и распространению должны быть прозрачными, понятными для населения. Особое внимание нужно уделить школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru