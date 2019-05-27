Жителей региона привьют от кори

В Коми до 1 октября 2019 года будет проводиться подчищающая иммунизация против кори детей и взрослых (неболевших, непривитых, привитых однократно и не имеющих сведений о прививках).

В марте Роспотребнадзор принял решение о проведении подчищающей иммунизации против кори на территории страны в связи со случаями заболевания в нескольких регионах России. В Коми, по данным минздрава региона, подчищающей иммунизацией охвачены пока только 2972 человека, что составляет 61 процент от плана. Главные причины «отставания» – отказы от прививок по религиозным и иным убеждениям, трудности в вакцинации иностранных мигрантов.

Об этом шла речь на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством вице-премьера правительства региона Натальи Михальченковой.

По статистике, среди непривитых детей в возрасте до пяти лет заболевание заканчивается смертью у одного из 500-5000. Корь резко снижает иммунитет человека и открывает путь вторичным инфекциям. У заболевших развиваются отит, пневмония, судороги, энцефалит, тромбоцитопения.

Наиболее эффективным методом предупреждения кори является иммунизация. Каждая мать должна помнить о необходимости вакцинации ребенка против кори с целью профилактики заболевания. Вакцину вводят в возрасте одного года и повторно в шесть лет.

В Коми приняты дополнительные меры по профилактике кори с увеличением охвата привитого населения, усилен контроль над обеспечением достаточного запаса коревой вакцины, активизирована информационно-разъяснительная работа с населением о преимуществах иммунопрофилактики.

– Медицинские организации готовы, вакцины имеются в наличии, а мы наблюдаем недопустимую ситуацию, когда остается большое количество непривитых: 46 детей, 863 взрослых и 991 иностранных мигрантов. Это только по имеющимся данным, – подчеркнула Наталья Михальченкова. – Здесь большой вопрос к работе администраций городов и районов, особенно Ухты, Воркуты, Усинска, по их взаимодействию с крупными работодателями. Надо активизировать разъяснительную работу о важности иммунизации и необратимых последствиях заболевания корью.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Коми Людмила Глушкова также отметила, что региональный минздрав сделал все необходимое для обеспечения мед-организаций вакциной в полном объеме. 2500 доз было поставлено дополнительно в апреле текущего года и 1500 доз ожидается в августе-сентябре.

– Начинается период каникул и отпусков. Наши жители будут выезжать в другие страны и регионы России, где может быть неблагоприятная ситуация с корью. Если они не будут защищены, какую картину мы будем наблюдать в сентябре? Нельзя рисковать, до 1 июня очень важно усилить все меры по дополнительной вакцинации населения, – резюмировала Людмила Глушкова.

Лина ПЕРОВА