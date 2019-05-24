Лариса Титовец избрана главой Инты

Лариса Титовец избрана на совмещенную должность главы округа – руководителя администрации МО ГО «Инта». Такое решение приняли депутаты совета Инты на очередном заседании сессии 21 мая, сообщает официальный сайт администрации городского округа.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования городского округа «Инта» – руководителя администрации был объявлен в марте 2019 года, после того как полномочия главы городского округа сложил Василий Сидор.

В совет города поступили заявления от трех соискателей: директора школы №6 Наталии Веренич, начальника отдела промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Григория Николаева и нынешнего руководителя интинской администрации Ларисы Титовец.

На заседании конкурсной комиссии, которое состоялось до начала сессии совета, все соискатели прошли собеседование, их квалификация и представленные документы были признаны соответствующими требованиям законодательства. Решением конкурсной комиссии все три кандидатуры были внесены в бюллетень для тайного голосования.

На заседании также присутствовали два депутата Госсовета Коми от Инты – Василий Смалий и Василий Жердицкий, а также представители администрации главы Коми – начальник управления по развитию территорий Виктор Шевцов и консультант-эксперт управления по противодействию коррупции Мария Сухарева.

Процедура голосования прошла в полном соответствии с законом. А по результатам подсчета голосов, который состоялся в присутствии всех участников заседания, оказалось, что все 13 депутатов, присутствовавших на сессии, единогласно поддержали кандидатуру действующего руководителя администрации Инты Ларисы Титовец.

В соответствии с требованиями законодательства она сразу подала заявление об увольнении с должности. С 23 мая 2019 года вплоть до церемонии инаугурации, которая решением совета назначена на 27 мая, обязанности руководителя администрации муниципального городского округа «Инта» будет исполнять Максим Балин.

Лина ПЕРОВА