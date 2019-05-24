Своевременная инициатива

Владельцев квартир в пустующих домах предлагают освободить от взносов на капремонт. Такое предложение прозвучало на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопроса на площадке Калининградской областной Думы.

Как пояснил участвовавший в мероприятии председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков, Жилищный кодекс России дает право субъектам не включать в региональную программу аварийные и ветхие дома. Но такое право не предусмотрено в отношении так называемых малозаселенных жилых домов. Как правило, они располагаются в неперспективных населенных пунктах или моногородах. Согласно законодательству, такие дома не подлежат ни сносу, ни реконструкции, однако плату за капремонт собственникам выставляют. Они, в свою очередь, оспаривают законность этих начислений. При этом решить проблему самостоятельно регионы не уполномочены.

По словам Степана Чуракова, проблемой незаселенных домов обеспокоены многие северные регионы:

– В нашей республике эта проблема особенно актуальна для Воркуты и Инты. Там есть дома, в которых квартиры формально имеют собственников, но фактически там уже давно никто не проживает. Понятно, что эти дома нет смысла капитально ремонтировать, но и освободить их от взносов по закону нельзя».

Члены комитета признали своевременность и важность данного вопроса. Кроме того, два года назад подобная инициатива уже была внесена в Государственную Думу, но решение по ней так и не было принято. Комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада РФ по экономической политике и бюджетным вопросам постановил доработать обращение в Госдуму и правительство России с учетом заключения от нижней палаты российского парламента и затем разослать на рассмотрение во все законодательные собрания Северо-Запада.

Лина ПЕРОВА

Фото harmfulgrumpy.livejournal.com