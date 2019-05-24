Чем порадует туристическое лето

21 мая в столице Коми прошла пресс-конференция, посвященная открытию летнего туристического сезона. Во встрече с журналистами участвовали представители профильных министерств и ведомств, а также турагентств и гостевых домов. В ходе беседы выяснилось, что самые платежеспособные туристы региона – пенсионеры, а летом на Урале появится пик имени Николая Герасимова.

Директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова рассказала, что вверенный ей туробъект совместно с межрегиональным общественным движением «Коми войтыр» выиграл грант (около трех миллионов рублей) на реализацию проекта по строительству гостевых домов на территории этнопарка.

– Это высокая оценка Министерства культуры России, и в этом году у нас появится десять новых объектов, – сообщила Елена Иванова. – Добавлю также, что в Сыктывкаре уже третий год действует Туристский информационный центр. За прошлый год его посетило более двух тысяч человек, а за пять месяцев этого года поток туристов составил 829 человек. Идет положительная динамика по показателям роста посетителей. Причем если раньше было много случайных посетителей, которые заглядывали из любопытства, то теперь приходят адресно. Люди интересуются тем, куда можно съездить в Коми, спрашивают, где находится Маньпупунер и как туда добраться.

Елена Иванова сообщила, что этнопарк помимо прочего является туроператором и за прошлый год организовал туры для 1400 человек:

– Наибольшей популярностью пользуются экскурсии выходного дня в Кылтово, Ульяново, в окрестности Ыба. Из новых у нас есть экскурсия «Наши малые друзья» с посещением козьей фермы в селе Выльгорт, питомника, где разводят собак породы хаски, и других объектов. По инициативе коллег хотим запустить профориентационную экскурсию, а также посещение резиденции сенбернаров в Емве. Сейчас идет набор в тур «В край парчи и шелка» на республиканский праздник «Луд» (пройдет в селе Ижма Ижемского района 6-7 июля – авт.), а также в туры на традиционные праздники в Воркуту и Усть-Цилемский район. Помимо этого, 14-16 июня организуем пресс-тур в Удорский район. Туда приглашаем представителей турагентств и журналистов. Покажем туристические возможности гостевых домов, которые находятся вдоль реки Мезень. Также ожидаем в этом году еще больше посетителей фестиваля воздухоплавания «Живой воздух», он пройдет на территории этнопарка 22-23 июня под лозунгом «Для созданных летать». Напомню, что в прошлом году его посетило около восьми тысяч человек.

Директор туристической компании Алексей Ларионов рассказал о четырехдневном комбинированном туре на плато Муньпупунер стоимостью 29 700 рублей. Отличительная особенность тура в том, что он не на сто процентов пеший (большую часть туристы преодолеют на транспорте), но позволяет почувствовать романтику пешего туризма. А преимущество по сравнению с вертолетным в цене: она почти в два раза ниже. Другой предприниматель – Сергей Семяшкин поведал о походах на Урал в национальный парк «Югыд ва». Он отметил, что особенным спросом в последнее время пользуются несложные сплавы, специально разработанные для людей третьего возраста.

– В спортивном отношении это легкий туризм, но при всей простоте маршрута люди получают полный набор эмоций и ощущений, сплавляясь по горным рекам. Для третьего возраста в прошлом году опробовали и успешно провели тур «Три дня в горах», его стоимость 20 тысяч рублей. Он заключается в том, что туристов мы завозим на базу «Санавож» и оттуда в течение трех дней выполняем радиальные выходы, охватывая все близлежащие интересные туробъекты, а на третий день совершаем восхождение на высочайшую вершину Урала – гору Народная. Под саму гору мы доставляем туристов ТРЭКОЛами. Единственное, нужно проявить чуть-чуть воли, чтобы забраться на вершину, – рассказал Сергей Семяшкин.

– А вам субсидируют туры для людей третьего возраста? Откуда у пенсионеров 20 тысяч на такое путешествие? – поинтересовалась журналистка.

– 20 тысяч рублей – это конечная стоимость тура, наша компания упаковывает его полностью: от Сыктывкара и обратно. Нам ничего не субсидируют, но, как ни странно, наши пенсионеры – это люди, которые умеют копить деньги, и я бы назвал их чуть ли не самыми богатыми и платежеспособными людьми, – ответил организатор туров.

Журналисты заинтересовались обеспечением безопасности в турах, учитывая, что в столь глухие края отправляются пожилые люди. Сергей Семяшкин сказал, что возможности специально брать с собой врача ни у кого из организаторов туров в Коми нет, поэтому в случае чего, надеяться придется только на вертолет МЧС. Конечно, люди предварительно проходят медобследование, но все же должны сами осознавать, что идут на определенный риск.

Директор Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих рассказал, что одним из главных событий лета станет восхождение на безымянный пик Урала, который будет назван именем государственного деятеля, геолога и путешественника Николая Герасимова, безвременно ушедшего из жизни в прошлом году.

– Летом в рамках фестиваля «Полярные горы» пройдет экспедиция на безымянную гору высотой 1070 метров. Мы взойдем на нее и поставим мемориальный знак, – сообщил Александр Просужих.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»