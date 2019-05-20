«Синяя птица» прилетела к сыктывкарским зрителям

«Недетская сказка про бесконечность пути» – так определили в Академическом театре драмы имени Виктора Савина последнюю премьеру завершающегося 89-го сезона. 18 мая зрители увидели спектакль по классической пьесе бельгийского писателя-символиста Мориса Метерлинка «Синяя птица».

Пьесу, которая вошла в репертуар действующего при драмтеатре ТЮЗа, поставила режиссер из Нижнего Тагила Татьяна Захарова. Режиссером по пластике выступила приглашенная из Тюмени Светлана Скосырская. Художник спектакля – Анна Репина. Главных героев сыграли Кристина Чернева и Евгений Читалев.

Феерия «Синяя птица» была написана Метерлинком в 1908 году, затем переработана его женой Жоржеттой Леблан в сказку, которая учит «быть смелым, чтобы видеть скрытое».

По сюжету пьесы в ночь под Рождество детей дровосека Тильтиль и Митиль посещает фея Берилюна. Ее внучка больна, и спасти ее может только Синяя птица. Благодаря волшебному подарку феи дети получают возможность видеть души вещей. Неживые предметы (огонь, вода, сахар и другие) преображаются в живых существ со своим характером. Все вместе они отправляются в опасное путешествие за Синей птицей. Но все найденные птицы «недостаточно синие» и погибают. Оказывается, что Синяя птица находится в их собственном доме. И счастье нужно не искать, а его надо уметь увидеть, потому что оно везде и повсюду.

Пьесу Метерлинка впервые поставили осенью 1908 года на сцене Московского художественного театра. Постановка Константина Станиславского имела успех, и «Синяя птица» – единственный поставленный легендарным режиссером спектакль, доживший до наших дней. В 1910 году пьесу впервые экранизировали в Англии, через год фильм сняли в России. Существует семь экранизаций. Самая известная из них – советско-американская постановка 1976 года.

Современный публицист и писатель Дмитрий Быков назвал пьесу Метерлинка одной из лучших, созданных в прошлом веке, потому что она, как и все символистское искусство, учит правильному мировоззрению.

Артур АРТЕЕВ

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