Портал для изучающих коми язык

День коми письменности отмечается ежегодно в третье воскресенье мая. В этом году он вписался в мероприятия Международного года языков коренных народов. 17 мая, в преддверии лингвистического праздника, республиканский Центр инновационных языковых технологий провел презентацию портала «Коми кыв» («Коми язык») и представил свои новые языковые электронные разработки и проекты.

С Днем коми письменности собравшихся поздравили член Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Валерий Марков, министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Якимова, замминистра национальной политики Коми Вячеслав Попов.

Портал komikyv.ru разработали специалисты Центра инновационных языковых технологий при республиканском Доме дружбы народов. На сайте можно почерпнуть интересную информацию. В частности, то, что Михаил Ломоносов знал зырянские слова. Видеоролики иллюстрируют разделы, посвященные коми грамматике и орфоэпии.

– Портал позволяет познакомиться со звуками коми языка, алфавитом, грамматикой, воспользоваться разговорником и методическими наработками учителей коми языка, – рассказала руководитель центра Марина Федина (на снимке). – Каждое слово здесь озвучено. Специальные учебные словари объясняют слово, при необходимости объясняют его грамматическую форму. Представлены небольшие ролики, учебные диалоги и тексты на разные темы. Имеется функция пословного перевода.

Здесь же представлены различные курсы коми языка и методики его изучения. Разработчики оцифровали и озвучили все имеющиеся самоучители. Уже апробирован экспериментальный курс «Коми язык каждый день». При его разработке авторы выбрали наиболее интересные и эффективные приемы изучения языка.

– Курс разработан так, что пользователь может ежедневно заниматься по полчаса, – пояснила Марина Федина. – Творческие и «механические» упражнения совместно способны дать хороший результат. Занятия доступны пользователю после регистрации. Система анализирует пошагово продвижение по курсу, не позволяя переходить на следующий уровень при наличии ошибок. Прошедшему курс будет выдаваться электронный сертификат.

По ее словам, разработка может быть интересна большому количеству пользователей из любой точки земного шара. Намерение с помощью портала знакомить студентов с коми языком уже выразила преподаватель русского языка и литературы из Японии Ёко Куманоя-Накагава.

Помимо портала были представлены электронные формы школьных учебников по коми языку, языковые программы телеканала «Юрган» и молодежные проекты.

Министр образования Коми Наталья Якимова в свою очередь рассказала, что министерство занято обновлением учебников и разработкой их электронных версий. В частности, подготовлены электронные учебники для начальной и средней школы, завершается работа над учебниками для 7 классов.

Напомним, что коми письменность официально была создана в 1372 году. Памятники коми письменности занимают третье место по древности среди финно-угорских после венгерских (XII век) и карельских (XIII век). Создателем древнекоми письменности стал Стефан Храп (Пермский). Оригинальная азбука состояла из 24 букв и называлась анбур – по названиям первых двух букв азбуки. День коми письменности был учрежден в 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета Республики Коми.

Артур АРТЕЕВ

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