«Генерацию» ждет борьба за бронзу

19 мая состоялась третья полуфинальная игра в плей-офф чемпионата отечественной суперлиги, в которой сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» в третий раз подряд уступила московскому клубу «КПРФ». Теперь команде из Коми предстоит борьба за бронзовые медали.

Серии в плей-офф длятся до трех побед, и после двух гостевых поражений для выхода в финал «Генерации» нужно было победить в трех играх подряд. Мало кто верил в успех, но на третьем матче с «КПРФ» в Сыктывкаре был аншлаг. Люди приехали даже из районов, чтобы поболеть за желто-синих. После сенсационной победы над югорской командой «Газпром-ЮГРА» в четвертьфинале местный болельщик уверовал в чудо. К сожалению, «Генерация» не смогла сотворить его второй раз подряд. Пропустив по четыре гола в каждом тайме, сыктывкарцы ответили лишь тремя взятиями ворот. Теперь подопечных Вадима Яшина ждут встречи за бронзовые медали с неудачником другой полуфинальной пары, где схлестнулись «Динамо-Самара» и «Тюмень».

После поражения главный тренер ФК «Новая генерация» Вадим Яшин проанализировал итоги встреч с нынешними титанами российского мини-футбола и поделился ожиданиями от игр за третье место:

– Наши соперники по четвертьфиналу и полуфиналу – «Газпром» и «КПРФ» – команды близкого, высокого уровня. И то, что мы могли им противопоставить, мы противопоставили. «Газпром», возможно, оказался не в лучших кондициях, когда выходил против нас. Тем не менее это нисколько не умаляет заслуг нашей команды, которая смогла в этой ситуации выжать максимум. Что касается «КПРФ», то здесь у нас уже таких сопутствующих факторов не оказалось. Чего греха таить, все равно мы значительно уступали в классе соперникам. Перед серией за третье место будет достаточно времени, чтобы восстановиться. Попытаемся его использовать по максимуму и хорошо подготовиться. Шанс взять медали у нас есть. Третье место для нас – это тоже будет успех, если мы сможем его завоевать.

Ярослав СЕВРУК

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