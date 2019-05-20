Юнармия пополнила свои ряды

80 сыктывкарских школьников стали участниками юнармейского движения и дали торжественную клятву.

Церемония посвящения в юнармейцы состоялась 17 мая в столичной школе № 25, которая носит имя наркома танковой промышленности, Героя Социалистического Труда Вячеслава Малышева. Участие в мероприятии приняла председатель Госсовета РК Надежда Дорофеева, сообщает пресс-служба регионального парламента.

– Уверена, все ребята вырастут настоящими патриотами, будут уважать историю России, любить свой родной край – Республику Коми. Им есть с кого брать пример. Отделения Юнармии созданы во всех муниципальных образованиях республики, сегодня в Коми – 137 отрядов численностью 3400 ребят. В прошлом году пятеро юнармейцев пополнили ряды Вооруженных сил Российской Федерации, шесть ребят поступили в высшие военные учебные заведения страны. Наше региональное отделение Юнармии входит в тройку лучших в Северо-Западном федеральном округе наравне с Вологодской областью и Карелией, – подчеркнула Надежда Дорофеева.

Юнармия живет активной и насыщенной жизнью, позволяющей ребятам развиваться духовно и физически. Они принимают участие в фестивалях патриотической песни, смотрах-конкурсах, «Уроках мужества», встречах с ветеранами, показательных выступлениях, военно-спортивных играх и других мероприятиях.

Парламентарий рассказала, что много общается с педагогами из разных городов и районов республики. И все они отмечают, что школьники, после того как вступают в движение, начинают лучше и ответственнее учиться. А надев яркую и узнаваемую форму, приобретают выправку и словно становятся чуть взрослее.

– Конечно, форма дисциплинирует. Юнармейцы впечатлили многих на последнем Параде Победы 9 мая своим четким строевым шагом, равнениями, движением в колонне и в шеренге. Мы понимаем, что это непростой труд, за которым стоят долгие и упорные тренировки. Неудивительно, что все смотрели на юнармейцев с почтением и гордостью. Стояла на площади рядом с ветеранами, и хочу сказать, что они восхищались ребятами, а в глазах у многих были слезы искренней гордости за подрастающее поколение, – передала слова благодарности Надежда Дорофеева.

Лина ПЕРОВА

Фото gsrk.ru