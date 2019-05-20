Первый постпред Коми при президенте отмечает юбилей

Сергей Гапликов поздравил с 90-летием первого постоянного представителя Республики Коми при президенте России Николая Кочурина.

Николай Кочурин – заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, почетный строитель Российской Федерации. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Оте-чеством» 4 степени и другими высокими наградами. Автор ряда книг по проблемам строительства в условиях Крайнего Севера и формирования территориально-производственных комплексов. Он стоял у истоков создания землячества Коми в Москве. Более десяти лет, с сентября 1991 года по январь 2002 года, возглавлял Постоянное представительство республики при президенте России. При нем было построено здание Постпредства на Волоколамском шоссе.

– Николай Николаевич очень многое сделал для республики. И после выхода на заслуженный отдых продолжает поддерживать связи с Коми землей. Душой болеет за наш регион, активно участвует в работе землячества, щедро делится своим опытом и является примером для молодежи, – отметил глава Республики Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru