На крыльях Ночи музеев

18 мая музеи Коми в очередной раз подключились к международной акции «Ночь музеев». В столице республики в этот вечер свои двери перед посетителями распахнули отделы Национального музея, Национальная галерея и Центр культурных инициатив «Югöр». Желающим приобщиться к акции пришлось побегать по этим учреждениям культуры – благо они все расположены в старом центре города.

В российский Год театра в Национальной галерее акция получила название «Весь мир – театр». Зрителям были предложены театральные представления, музыкальная программа, мастер-классы, открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки. В акции приняли участие поэты, художники и мастера, творческие объединения и коллективы города, а также учебные заведения. В прежние годы большая часть программы проходила в Саду скульптур, на этот раз из-за холодной погоды практически все мероприятия перенесли внутрь здания. В саду между деревьев одиноко «мерзла» фигура крылатого человека – инсталляция художника и дизайнера Кудрата Ахунова.

В залах галереи посетителей встречали Воланд, кот Бегемот и Коровьев – актеры экспериментального театра «Метрополь». Руководитель этого творческого объединения Елизавета Черкашина провела мастер-класс по актерскому мастерству. Также по залам неслышно скользила труппа мимов и гуляли модели в бумажных нарядах, навеянных музыкальным циклом Петра Чайковского «Времена года».

Посетители играли в лайт-версию интеллектуальных игр «Мозгобойня» и «Дай пять!». При этом несколько вопросов касались самой галереи и ее картин. Можно было запечатлеть себя в фотозоне «Я в театре». Актеры Национального музыкально-драматического театра Коми представили отрывок из музыкальной комедии «Шуйгун» («Левша»).

В Национальном музее действо в этом году получило название «Точка притяжения». Как пояснили «Республике» ее организаторы, давно являясь объектом внимания как для горожан, так и для туристов, музей вышел за пределы коллекций и собственных стен и превращается в центр притяжения – отсюда и название.

Каждая экспозиция имеет свое притяжение, поэтому мероприятия в отделе этнографии проходили под названием «От добра добро рождается и множится», в отделе истории – «Капсула времени», в отделе природы и в выставочном зале – «ART-LAB «Майские сумерки», в Литературном музее Куратова – «Театральный саквояж», в Доме-музее Ивана Морозова – «О!город чудес».

В отделе истории открылась выставка «Парк советского периода». В числе прочего здесь можно было сыграть в бильярд. Также посетителей ждали головоломки прошлого в квест-комнате «Капсула времени», мастерская «Крестьянское граффити». Всего в этот вечер Национальный музей Коми посетило более 13 тысяч человек.

В Литературном музее Ивана Куратова гостей ждали интерактивный театр «У Захара», театр теней «Митя и Тошка» и концерт «Эта бесконечная нежность».

Любой желающий, купив благотворительный билет, смог принять участие в беспроигрышной лотерее «Счастливчик-2019».

Прошла Ночь музеев и в сельских районах. Например, ижемский музей вечером 18 мая посетили более двухсот человек, из них больше половины – дети. Самым востребованным для них стал уголок «Юного химика». В театральной зоне, кроме просмотра слайдов по истории Ижемского колхозно-совхозного театра, ребятня могла примерить костюмы и парики.

Напомним, что Ночь музеев – это международная акция, основная цель которой – показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 году. В России акция стала проходить с 2002 года.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора