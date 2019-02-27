Языковое богатство Коми

Более шести с половиной миллионов рублей выделено в этом году из федерального бюджета на проведение в Коми мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию российских народов. В минувшем году на эту же задачу была привлечена федеральная субсидия в размере 5,6 миллиона рублей.

Как сообщили «Республике» в региональном миннаце, ситуация в сфере межнациональных отношений в Коми соответствует общероссийской и демонстрирует высокие показатели. Так, в минувшем году 92,3 процента опрошенных граждан положительно оценили состояние межнациональных отношений и 93,3 процента – состояние межконфессиональных отношений в регионе. Добрососедские отношения с представителями другой национальности отметили 89,6 процента жителей региона. Эти показатели содействовали тому, что региональная программа Коми по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России признана высокоэффективной. Конфликтов на национальной почве, а также фактов проявления национального экстремизма на территории республики не было зарегистрировано.

В вопросах реализации государственной языковой политики в республике сохраняются самобытность русского и коми языков, а также родных языков других народов. Успешно работают структуры, призванные решать языковые вопросы. Это Бюро официального перевода, Межрегиональная лаборатория информационной поддержки функционирования финно-угорских языков, Лаборатория развития этнокультурного образования, Лаборатория национальных проблем дошкольного образования.

В 2018 году в Коми законодательство об образовании в части изучения родных и государственных языков было приведено в соответствие с федеральным. Изменения, которые внесены в региональный закон об образовании, предусматривают, что свободный выбор языка образования, изучаемого родного языка, в том числе русского языка как родного, государственного коми языка, осуществляется по заявлениям родителей или законных представителей детей при приеме или переводе на обучение по образовательным программам. Эти изменения в законе не отразились на количестве изучающих коми как родной. Объемы изучения коми языка максимально сохранены прежде всего в муниципальных образованиях с преимущественным проживанием коми населения. В целом коми как родной и государственный язык изучают 80 процентов школьников.

С каждым годом увеличивается количество желающих пройти курсы по обучению коми языку, которые организует республиканский миннац. В Сыктывкаре в 2018 году курсы посетили 107 слушателей первого и второго года обучения.

Большой вклад в развитие национального языка и формирование позитивного отношения к двуязычию вносят общественные организации. Молодые коми родители в Сыктывкаре объединились в клуб «Кыв поз» («Языковое гнездышко»). Занятия с детьми по русскому языку проводят Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская» и Коми региональное общественное движение по возрождению национально-культурной жизни русского народа «Русский мир».

Тема изучения коми языка обратила внимание на свои родные языки представителей других народов республики. Например, в минувшем году в Коми в Международный день родных языков впервые состоялись диктанты на разных языках. Свою грамотность письменной родной речи жители республики проверили не только написав диктанты на коми и русском языках, но также на коми-пермяцком, болгарском, белорусском, армянском и немецком.

В Сыктывкаре не первый год действуют воскресные школы регионального отделения Союза армян России и республиканской Немецкой национально-культурной автономии, где проводятся занятия по изучению армянского и немецкого языков. Летом участники этносмен «Гефен», «Киндерланд» и «Радлун» получают новые знания об иврите, немецком и коми языках. В этом году болгарская автономия организовала клуб, на встречах в котором можно познакомиться с болгарским языком. А при содействии Венгерской национально-культурной автономии в 2018 году в Сыктывкаре впервые прошла летняя школа венгерского языка и венгерской культуры.

План мероприятий по проведению в 2019 году в регионе Международного года языков коренных народов включает более двухсот мероприятий по трем направлениям: «Сохранение, изучение и развитие коми языка», «Сохранение, изучение и развитие русского языка» и «Сохранение, изучение и развитие языков народов, проживающих в Республике Коми».

Артур АРТЕЕВ

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