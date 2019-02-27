Медиатур по прекрасным местам Северо-Запада

Известные журналисты и блогеры посетят Коми в рамках проекта «Открывая Серебряное ожерелье». Гости познакомятся с туристическими объектами и национальными особенностями в трех городах и четырех районах региона.

«Открывая Серебряное ожерелье» – это пиар-проект, призванный популяризировать внутренний туризм в России. Известные журналисты и блогеры побывают в городах и селах Северо-Западного федерального округа и расскажут своим читателям о его самых прекрасных и удивительных уголках.

Экспедиция пройдет по ключевым объектам и достопримечательностям, входящим в состав межрегионального проекта «Серебряное ожерелье России», – Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Как сообщает сайт правительства Коми, путешествие по республике продлится с 3 по 10 марта. Участники пиар-проекта начнут экспедицию с посещения старинного села Усть-Вымь, его монастыря и музейного комплекса. Затем отправятся в Ухту, где посетят в том числе музей ГУЛАГа при техническом университете, музей ярегских шахт, знаменитый арт-объект – самую большую «Голову Ленина». Сделают остановку в Печоре, визитной карточкой города является памятник полярному исследователю Владимиру Русанову. В Печорском районе также находится одна из древнейших стоянок человека на территории региона – Бызовая. В Сыктывкаре участники посетят историческую часть города, музейные и театральные комплексы, современные арт-объекты.

Также в программе поездки по региону – места, где служил Сергей Довлатов, посещение Финно-угорского этнокультурного парка, гостевого дома «Эжвайыв керка». Завершится медиатур на национальном обрядовом празднике поклонения солнцу «Гажа валяй» в селе Визинга Сысольского района. В августе же блогеры планируют побывать на плато Маньпупунер.

– Республика Коми – гостеприимный, удивительный по красоте и самобытности край. Уверен, что наши достопримечательности и туристские активности украсят маршрут этой пиар-акции. И еще больше туристов в виртуальном режиме смогут познакомиться с нашим турпотенциалом, а потом и сами захотят посмотреть наши красоты воочию, – отметил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Участники тура не только расскажут о самых красивых уголках, которые входят в состав «Серебряного ожерелья России», но и отметят маршруты экспедиции на интерактивной карте на сайте openso.ru. Особенностью проекта станут десять 3D-моделей основных достопримечательностей СЗФО.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»