Как приручить отходы

В Сыктывкаре прошел семинар по обращению с ТКО

Муниципальные чиновники, представители управляющих компаний и других заинтересованных организаций узнали о подводных камнях «мусорной реформы» на семинаре, проведенном заместителем генерального директора Института экономики ЖКХ (Москва) Светланой Бесединой. Часть муниципалов участвовала в семинаре удаленно, по видеосвязи, а те, кто приехал, в перерывах могли очно пообщаться с Владимиром Киселевым, руководителем «Ухтажилфонда» – организации, которая выбрана региональным оператором по обращению с отходами в Коми.

Хранение или накопление?

Хотя Светлана Беседина известна как разработчик методических рекомендаций по формированию тарифов в сфере обращения с ТКО, речь на семинаре шла не только об этом. Обсудили взаимодействие муниципалов и УК с региональным оператором по обращению с отходами, новые требования к захоронению и размещению отходов, правила рекультивации и эксплуатации полигонов и даже право собственности на отходы.

Особое внимание ведущая семинара уделила теме хранения и накопления отходов. Первое позволено только на специальных полигонах (таковых в Коми всего девять, то есть каждый обслуживает по два-три муниципалитета). При этом ежедневно и даже еженедельно вывозить туда мусор просто экономически нецелесообразно, если речь идет об отдаленных населенных пунктах. Поэтому, если деревня месяцами отрезана от «большой земли» бездорожьем, необходимо организовывать официальные места накопления, где отходы могут храниться до 11 месяцев. То есть мусоровозу от регионального оператора там достаточно появиться пару раз в год. Такие площадки накопления даже не нужно лицензировать. Конечно, есть санитарные нюансы по размещению мест накопления, и вопросы с их обслуживанием (например, расчисткой проезда), по всей видимости, придется решать местным властям. Местами накопления также считаются и обычные площадки с контейнерами, но их от отходов нужно очищать куда чаще: летом раз в день, зимой – раз в три дня.

– В деревне, где 500 человек живет, можно организовать, например, три места накопления: две площадки с контейнерами и одну площадку а-ля санкционированная свалка на отдалении от населенного пункта. Если муниципалитет достаточно богатый и любит граждан, может устроить большую площадку в районе и свозить все отходы для накопления туда, – пояснила Светлана Беседина. – Но помните, что документы по таким площадкам всегда должны быть в идеальном порядке: четко зафиксировано, кто, что и когда привез и когда региональный оператор это забрал.

В Коми по такому принципу, похоже, придется организовывать работу во многих сельских районах, а также в Воркуте.

– У нас есть два отдаленных поселка: Сивая Маска и Елецкий, и мы изначально регоператору озвучивали проблему вывоза из них ТКО. Из одного поселка регоператор за последние месяцы один раз вывез отходы, но этого, конечно, недостаточно, – рассказал руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев. – Там зимой по зимнику даже вывозить проблематично, а летом вообще не обсуждается. Будем решать вопрос с временным хранением и последующим вывозом отходов на железнодорожном транспорте. А в городе и других поселках ситуация в принципе штатная, хотя проблемы бывают после пурги, когда все замело и подъезд к мусорным бакам, к дворовой территории затруднен.

Руководитель администрации Усть-Вымского района Галина Плетцер:

– Проблема для нас – отсутствие контейнерных площадок в достаточном объеме, а бесконтейнерный сбор у нас уже на высоком уровне. Эта реформа подтолкнула нас на скорейшее решение вопроса вывоза отходов из труднодоступных населенных пунктов Мадмас и Кожмудор, откуда мусор не вывозился никогда. Сейчас эта система там уже работает. Нелегальные свалки были в лесу, сегодня мы их благополучно убираем. Летом планируем приобрести почти 600 контейнеров, хотим охватить весь частный сектор, небольшие деревушки, куда мы раньше не доезжали. Самое сложное – организовать ремонт подъездной дороги к единственному полигону ТБО в Айкино, в распутье дорога становится непроезжей. В районе есть Дорожный фонд, в нем – три миллиона рублей, а на дорогу нужно

30 миллионов.

От контейнера до пакета

Острый вопрос для небольших населенных пунктов, районов частной застройки: каким образом отходы должны попадать в мусоровоз? Из контейнера, откуда его заберет мусоросборщик, или же люди должны караулить приезд машины и выносить пакеты с отходами к ее приезду?

Первый вариант вроде бы удобнее, поскольку не нужно подгонять свои планы под график приезда машины, бояться ее пропустить. И региональному оператору так тоже удобнее – забрал все по очереди по точкам накопления, не останавливаясь у каждого дома. Но тут уже вопрос в том, кто обязан будет обслуживать контейнерные площадки, чистить к ним проезды – если территория муниципальная, то и платить за это будет тоже муниципалитет. Есть и еще одна тонкость: как только заходит речь об установке контейнера в районе частной застройки, все этому рады при одном условии – мусоросборники будут стоять подальше от их дома, поскольку лицезреть и обонять под своим окном контейнеры, в которых регулярно роются бродячие собаки и бомжи, никому не хочется.

Светлана Беседина рассказала, что в одном из подмосковных поселков споры по этому поводу длились несколько лет. В итоге решили так: те, кто заключил договор на вывоз мусора, ставят у себя на участке небольшие контейнеры с крышкой, а когда они наполняются, выносят за ворота, где их и забирает машина.

Есть и другой вариант – попакетный сбор. Люди выносят на обочину дороги пакеты с мусором (в идеале специальные пакеты выдает региональный оператор), а потом их забирает мусоросборщик. Но на практике пакеты нередко рвут бродячие собаки, а люди, которые их должны собирать, не хотят вручную подбирать разбросанный мусор.

Проблема рассыпанных отходов и для городов актуальна, в частности, по словам Светланы Бесединой, законодателям пришлось внедрить в правила для регоператоров понятия «погрузка» и «уборка мест накопления отходов». То есть, например, если водитель мусоровоза неудачно подхватил бак манипулятором и опрокинул отходы мимо кузова, он обязан за собой прибрать. Но если нерадивые жильцы накидали мимо, а обвиняют в беспорядке мусоросборщика, придется опираться на данные видеорегистратора.

Чей мусор?

Казалось бы, кому принадлежат отходы – вопрос курьезный. Выкинул человек мусор в бак, значит, отказался от него. Однако тут, по словам Светланы Бесединой, все не так просто.

– Отходы – это тоже из области вещественного права, легитимным образом может быть передано только на основании договора, – отметила заместитель гендиректора Института экономики ЖКХ. – Для меня, как экономиста, всегда возникал вопрос целесообразности включения в тариф расходов на обработку. Потому что есть статья в Гражданском кодексе, которая говорит о том, кому принадлежит право на продукцию, получаемую из переработанного сырья. Если действия оплачены, то по большому счету все результаты обработки принадлежат не компании, потому что ей никто право собственности не передавал, а мне, как потребителю, потому что я от этого права не отказалась. В Саратовской области говорят, что за год миллион тонн отходов переработали, и на следующий год произошло снижение тарифа на четыре процента. Я очень рада за потребителей, но очень сомневаюсь, что от этого удовольствие получит региональный оператор.

Эксперты, по словам Светланы Бесединой, пока эту тему особо не комментируют, в вопросе есть много тонкостей, касающихся, например, паспортов на отходы, где определено, что именно пошло в мусор, а физические лица такие паспорта не оформляют. Тем не менее, если в России вдруг переработка отходов станет делом массовым и прибыльным, возникнут вопросы по поводу того, кому де-юре должна принадлежать эта прибыль.

Слагаемые тарифа

Как пояснил Владимир Киселев, львиная доля средств, идущих от плательщиков «Ухтажилфонду», тратится на транспортировку мусора на полигон. Вторая составляющая тарифа – оплата за размещение мусора на этом полигоне и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Все остальное уже не особо существенно. Например, на покупку новых контейнеров можно потратить не более одного процента от собранных денег.

Светлана Беседина при этом отметила, что в «Ухтажилфонде» работают «рисковые люди», которые согласились закупать за счет собранных средств контейнеры и даже брать на себя организацию мест накопления еще до того, как в законодательство были внесены соответствующие изменения в правила формирования тарифов.

Также она рассказала, что в разных регионах к начислению платежей подходят по-разному: где то, как в Коми, уже берут плату с человека, где-то по-прежнему – с квадратного метра (тогда в невыгодной ситуации оказываются одинокие жители просторных квартир, которые говорят, что мусор производят не метры, а люди). Есть и варианты, позволяющие производить оплату по факту, для этого нужно организовать раздельный сбор мусора.

Владимир Киселев ответил на вопрос журналиста «Республики»: как объяснить среднестатистическому жителю Коми, почему теперь за мусор приходится платить изрядно больше, чем раньше, ведь на первый взгляд особо ничего не изменилось?

– Изменилось – кто вывозит мусор и куда. Если раньше в районах, где рядом нет полигонов, это вывозилось за меньшую сумму, но, грубо говоря, в придорожную канаву, в ближайший лес или на несанкционированную свалку, то в настоящий момент мы это практически исключили, – заявил руководитель «Ухтажилфонда». – Практически все отходы вывозятся на полигоны, предназначенные для хранения или захоронения ТКО.

Проще говоря, в первую очередь люди сейчас платят за то, чтобы отходы не валялись под ногами, принося вред окружающей среде. К тому же у отходов, попавших на официальный полигон, больше шансов быть переработанными. Для этого, по мнению Владимира Киселева, в самых крупных городах Коми – Ухте и Сыктывкаре – нужно организовать небольшие мусоросортировочные заводы. Мусороперерабатывающее производство региону пока не нужно: в Сыктывкаре работают два предприятия, перерабатывающих бумагу и пластик. Причем в таких масштабах, что сырья, которое можно собрать в Коми за год, им хватит лишь на несколько часов работы. Так что вторсырье на переработку они активно завозят из других регионов.

Сортировку постараемся организовать в ближайшее время, в территориальной схеме мы это уже обозначили, нужно еще определить место, сметную стоимость. Если все будет хорошо, через шесть-восемь месяцев организуем, – сообщил Владимир Киселев. – Но раздельный сбор мусора в контейнеры это, конечно, не отменяет, просто содержимое таких контейнеров тоже нужно сортировать, например, по разным типам пластика, его цвету.

Заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев отметил, что задача на ближайшее время – изучить предложения муниципалитетов по созданию сортировочных предприятий там, где это выгодно, где это даст возможность сократить транспортную составляющую в тарифе.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»