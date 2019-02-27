В бывшей поликлинике разместится медцентр

В здании бывшей поликлиники №1 Сыктывкара, выкупленном на аукционе предприятием «Лузалес», расположится медицинский центр.

Напомним, пустовавшее много лет здание по улице Бабушкина, 21 неоднократно выставлялось на торги, но не могло найти своего нового хозяина. 8 февраля текущего года оно вместе с земельным участком было продано ООО «Лузалес» за 54 180 160 рублей.

Как сообщает пресс-служба столичной администрации, в ходе рабочей встречи мэр столицы Коми Валерий Козлов обсудил с руководством компании «Лузалес» детали дальнейшего использования объекта.

Как сообщил коммерческий директор ООО «Лузалес» Руслан Семенюк, в помещении бывшей поликлиники планируется создать медицинский центр для проведения профосмотров сотрудников предприятия, а также диагностирования и профилактики различных заболеваний населения.

Сейчас проводится обследование здания и подготовка проектной документации. Руслан Семенюк заверил, что обновленное здание будет соответствовать всем нормативам, сохранит свою этажность и будет реконструировано в стиле исторической части города. Начало работ по реконструкции бывшей поликлиники запланировано на лето 2019 года.

По мнению градоначальника, это самый приемлемый из представленных администрации города вариант, который наверняка будет поддержан сыктывкарцами. В свою очередь коммерческий директор ООО «Лузалес» заявил, что в этом году предприятие отмечает 20-летний юбилей. И в рамках этого события компания примет участие в праздновании дня города как ответственный социальный партнер администрации столицы региона.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»