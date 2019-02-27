Страницы каменной книги

В Национальном музее Коми открылась выставка карельских петроглифов

Выбитые на прибрежных камнях загадочные рисунки-петроглифы наряду со знаменитыми Кижами и Валаамом считаются одним из главных туристических брендов Карелии. Путешественники приезжают на онежские берега специально для того, чтобы посмотреть на эти послания из далекого прошлого. Сейчас сыктывкарцам представилась уникальная возможность увидеть карельские петроглифы в выставочном зале Национального музея Коми.

Конечно, сами многотонные каменные плиты в столицу Коми доставить невозможно. Поэтому из Карелии привезли фотографии петроглифов, сделанные кандидатом исторических наук, археологом Александром Жульниковым. Его снимки и составили основу экспозиции «Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов».

Карельские петроглифы, находящиеся на Онежском озере и Белом море, одни из самых древних известных наскальных рисунков. В Карелии наскальные изображения эпохи неолита (IV-II тысячелетия до нашей эры) сохранились на мысе Бесов Нос на восточном берегу Онежского озера, а также в месте впадения реки Выг в Белое море. В европейской части России это крупнейшие скопления рисунков каменного века. На Онежском озере насчитывается более одной тысячи трехсот различных изображений, в Прибеломорье их найдено более двух тысяч. Открытие новых петроглифов продолжается до сих пор.

Петроглифы Онежского озера и Беломорья рисовались приблизительно в одно и то же время. Еще до знаменитых египетских пирамид и древнейших цивилизаций Шумера и Аккада предки финно-угорских народов создали свое самобытное искусство. Рисунки выбивались на прибрежных гранитных скалах с гладкой поверхностью. Петроглифы выбиты сплошными точечными ударами кварцевого отбойника по всей площади, реже только по контуру рисунка. В этом их отличие от другого вида древнего наскального творчества – писаниц, которые рисовались краской охрой. Не исключено, что петроглифы тоже первоначально были окрашены, но следов этого не сохранилось.

Онежские и беломорские петроглифы имеют некоторое отличие. В беломорских рисунках часто встречаются изображения морских животных и водоплавающих птиц. Беломорские чаще собраны в группы с определенным сюжетом. Онежские более мифологичны. На выставке «Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов» представлены фотографии как онежских, так и беломорских петроглифов. Это дает возможность сравнить разные группы изображений.

На камнях изображения людей, животных, мифических персонажей, сцены рыбалки и охоты, лодки, гарпуны, луки со стрелами и копья. Рисунки лыж и лыжников относятся к числу наиболее древних во всем мире. Но зачастую встречаются непонятные образы. Так, загадкой остаются знаки, отнесенные исследователями к солярно-лунарному типу, которые ориентированы только на запад или на восток. По мнению одних, они означают Луну или Солнце, но тогда непонятно, почему они как будто установлены на две или три «ножки». Некоторые исследователи уверены, что древние люди изобразили некие летательные объекты. Или двуногое существо, у которого вместо головы два огромных шара. Археологи прозвали его Чебурашкой.

Большинство наскальных изображений Онежского озера имеют размеры менее 25 сантиметров, реже – полметра. Но попадаются и лоси-гиганты – до трех с половиной метров в длину. Рядом с петроглифами выявлено более полусотни первобытных стоянок каменного века и эпохи раннего металла. В XV веке монахи Муромского монастыря пытались нейтрализовать «дьявольские картинки», выбив христианский крест на фигуре самого известного из пляшущих человечков эпохи неолита – Беса. Сейчас бес стоит с крестом.

Науке онежские петроглифы стали известны с 1848 года, когда их обнаружил сотрудник Минералогического музея Санкт-Петербурга Константин Гревингк. В том же году учитель Петрозаводской гимназии Петр Швед написал заметку в газету о «рисунках на скалах». В начале XX века онежские петроглифы изучал шведский исследователь Густав Хальстрём. В 1930-х здесь работали экспедиции ленинградского археолога Владислава Равдоникаса и карельского археолога, этнографа и писателя Александра Линевского – автора известной повести «Листы каменной книги».

В 1927 году в Карельский государственный краеведческий музей перевезен обломок скалы с петроглифами, оторвавшийся под ударами волн и льда. В 1935 году организован вывоз четырех фрагментов скал с изображениями в Эрмитаж. При отсечении скального фрагмента оказалась полностью уничтожена часть скалы, где были нанесены сцены деторождения. В этом веке онежские петроглифы включены в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Коми петроглифов не найдено. Возможно, это связано с тем, что камни в Карелии более податливые для кварцевого резца, чем твердые породы Урала и Тимана. Может, связано и с тем, что петроглифы делали на отполированных ветрами камнях, а у нас наскальная живопись, сделанная красками (поэтому их называют писаницами), сохранилась только в пещерах.

На открытии выставки в Сыктывкаре свое мнение о петроглифах высказали наши ученые и художники. Так, археолог Элеонора Савельева подчеркнула, что рисунки на камне – это источник, который позволяет воссоздать древний период истории, и пожелала, чтобы на выставке побывало больше молодежи.

Художник Юрий Лисовский сравнил петроглифы с детскими рисунками и подчеркнул, что они – это желание древних людей проявить творческое начало. Его коллега Павел Микушев считает, что петроглифы далеко не детские рисунки, а все это очень серьезно и масштабно. По его мнению, петроглифы наряду с пермским звериным стилем – важнейший вклад финно-угров в мировую культуру.

Выставка «Петроглифы Карелии» будет открыта в Национальном музее Коми до 25 мая.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора